林奕匡開騷唱為姜濤寫曲作品　Phil憶出道挫折感觸哽咽

▲ 林奕匡展才華。

《林奕匡2021音樂會》昨晚在九展貿舉行首場，已有3年未有在港舉行個唱的林奕匡（Phil）以特製歌單饗樂迷，帶大家從黑暗走出光明，在演唱會尾聲時，他被台下樂迷的熱情打動，流下男兒淚。

在演唱會開首，Phil以《時間的囚犯》、《安徒生的錯》揭開序幕，Phil在台上指，是Hirsk啟發他學習電子音樂，更視對方為師父，今次可算是師徒二人首度同台交手。Phil大騷他的音樂才華，一時彈琴彈結他，一時又吹起色士風，幾首歌的曲風時而律動時而充滿動感，令現場氣氛也漸趨明朗。

演唱會的中段，Phil為不但演繹了寫給姜濤@Mirror的《孤獨病》，也首度獻唱了連歌名還未落實的新歌，看到台下觀眾投入地揮動手上的小旗時，也展露出燦爛的笑容，並感動地說：「心情百感交集，其實各行各業都好辛苦，我們今次開演唱會都要經歷好多難關，多謝大家冒險聽我唱歌，好感激大家，今日演唱會主題是『來日之音』，希望歌曲可以有治癒大家，將來只要大家肯聽我唱歌，我會繼續唱落去。」

Phil在Encore的環節唱過《有人共鳴》及《高山低谷》後，他分享了一個小故事。Phil說：「當年陳詠謙幫我寫詞，佢聽過我寫一首demo後覺得未係好啱當時的我，叫我給另一首，然後成就《高山低谷》誕生，而當年阿謙冇寫那首demo，後來成為了許靖韻《別為我好》。」

▲ Phil大騷才藝。

Phil隨後自彈自唱與樂迷分享了他當日的demo版本，樂迷依依不捨，不停喊Encore，而Phil也被受感動再次上台多唱一首《一世同學》，而樂迷的熱情起哄與拍和，令Phil感動得在台上落淚，唱不下去，而演唱會亦在份外感人的畫面中圓滿落幕。