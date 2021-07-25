【MIRROR星蹤】Edan+Anson Lo牧田再合體　Ian做電燈膽：你哋抽離唔到

▲ 「牧田」再度合體。

MIRROR 3位成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Ian（陳卓賢）昨晚舉行慈善網上音樂會，其中Anson Lo和Edan延續《大叔的愛》「田牧」身份，首度公開演唱主題曲，不少鏡粉邊睇邊發現，夾在中間的Ian甚為尷尬。

音樂會約在晚上8點半開始，約演出一小時，當中「牧田CP」合體，成為粉絲焦點。教主和Edan也甚為識做，如角色阿牧和田田上身，十分有默契。

▲ 三人舉行慈善騷。（影片截圖）

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首度合唱《大叔》主題曲

而當二人合唱《大叔的愛》主題曲《突如其來心跳感覺》時，Edan搭著Anson Lo膊頭，表現甜蜜。

之後Ian、Edan、Anson Lo並排演出， Ian坐在二人中間，表情顯尷尬，更表示：「我都唔想坐你哋中間，怕阻住你咃，不過大會咁安排。

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全程打情罵俏

Anson Lo和Edan卻無視Ian，不斷打情罵俏，到Ian跟Edan合唱，教主不斷向Edan笑道：「你嬲乜？」Edan則作狀要吻Ian，場面搞笑。

到Ian和Edan合唱，Anson Lo也假裝呷醋，問：「有冇諗過我感受？」，Ian禁不住問：「你哋係咪抽離唔到角色？」

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騷後不少粉絲也特地剪輯了Edan和Anson Lo的放閃片段，甚至紀錄二人的呷醋時間，十分投入。

同場加映：Anson Lo訪問