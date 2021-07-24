【親子好去處】《小王子》75週年奶油黏土花藝工作坊　證書班設試堂優惠【內附製作詳情】

▲ 法國版《小王子》出版75週年，平台推出連串活動及產品。（梁樂欣 攝）

今年適逢法國版《小王子》出版75週年，全港唯一獲法國官方授權出售小王子手作產品的平台Whateversmiles，為大家帶來連串活動和設計好物。

其中，平台與PL.LAB合作舉辦小王子奶油黏土花藝親子工作坊載譽歸來，今次特別附上小王子香薰瓶，讓學員可利用自己製作的奶油黏土玫瑰花變作擴香家居擺設，另外更會獲得小王子證書。

曾推《一秒拳王》精品實現手作人夢想 唯一法國官方授權平台推活動+精品賀《小王子》75週年

▲ （梁樂欣 攝）

TOPick獲邀體驗工作坊，跟Penny老師學習製作奶油黏土花，按下圖即看製作詳情：

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《小王子》75周年紀念版｜家貧中五畢業從設計學徒做起追夢 港插畫師自薦獲授權重繪《小王子》

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小王子奶油黏土花藝親子工作坊

日期：8月1日

時間：下午三時半至下午六時半

地點：2101H, Nan Fung Centre, Tsuen Wan, Hong Kong

（現有試堂優惠，原價HKD1,200現只需HKD880使可以1位成人和1位8歲以上小童一同參與。）

▲ （梁樂欣 攝）

同場加映：張敬軒專訪