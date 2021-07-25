【東京奧運】劍后孫一文奪金後透露父親病危　淚灑記者會：怕回國後再見不到他

▲ 孫一文忍不住落淚，透露父親現時病重。

中國29歲劍后孫一文於東奧創下佳績，奪得女子重劍個人賽金牌。她於賽後記者會上，談及病重父親時，忍不住落淚，指參賽前感到掙扎，「害怕回國後再看不到我父親」。

擔心病危父親不禁落淚

孫一文昨晚在女子重劍個人賽中，以11:10擊敗羅馬尼亞名將Ana Maria Popescu，歷史性奪金。她在賽後透露爸爸病危，自己十分擔心，

前一個月已經收到病危通知書了，我很難抉擇，因為醫生說快的話也就10天，慢的話可能就這幾個月。我害怕有可能回國之後，就看不到我父親了。

她指自己背負使命，最後仍決定出戰東奧。談起父親最新的情況，孫一文指目前狀況還可以，能夠保住性命。她指父親一直支持她出國比賽，「因為我是大家的希望」。

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出身農民家庭

據內媒報導，孫一文於1992年出生於山東一個普通農民家庭，小時候體弱多病，父親為了讓女兒鍛鍊身體，讓她接觸體育，開展漫長訓練之路。父母雖然無法現身打氣，但每次都會在家中關注比賽，亦為女兒屢創佳績感到驕傲。

孫一文在上屆里約熱內盧奧運女子重劍奪得銅牌，2019年參與世界錦標賽個人賽卻三甲不入，一度陷入低潮。她指自己通過社交媒體，分享場外點滴來放鬆心情，學會以輕鬆心情面對比賽，最終克服世錦賽陰影，在奧運奪金。

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責任編輯：王明芳