【MIRROR成員】姚焯菲未能跟姜濤合作　柳應廷暗示跟姜B同闖影壇

MIRROR萬人迷姜濤早前確實首度進軍影壇，將夥拍影后毛舜筠在彭秀慧新片中合演母子，電影將於下月開拍，而近日有指電影有意再邀《聲夢傳奇》人氣成員姚焯菲（Chantel）演出，或成MIRROR和《聲夢傳奇》結盟之作。

不過，導演彭秀慧其後澄清，現時籌備的新戲未有一位約15歲的重要角色，即現時未考慮如報導中邀《聲夢傳奇》成員演出。

▲ 姚焯菲稱沒有失望。

【MIRRORX聲夢傳奇】傳姜濤姚焯菲首度結盟 姜B+Chantel結伴攻影壇

而姚焯菲昨日出席活動，被問到會否感到失望，Chantel坦言：「我也是從家人口中得知報導，自己也不清楚狀況，因此未有感到失望或不開心。」

Chantel又指姜濤是自己前輩，也是學習對象，希望學到對方的待人處事態度。

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Jer：努力裝備

另外，MIRROR成員柳應廷（Jer）昨日為電影《媽媽的神奇小子》宣傳，有指彭秀慧亦有跟MIRROR其他成員試鏡，其中包括Jer，他有機會夥拍姜濤攻影壇。

Jer受訪時未有正面否認，只稱都想演戲，因電影可有更多係機會令大家認識他們，但他自覺演技要再磨練，有機會時，就可發揮得好。

被問是否8月開始拍攝，Jer只說：「等公布啦。」Jer又指現在正在學戲，要好好裝備自己。

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