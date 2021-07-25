  • 31°C
香港時間 : 2021725日 (週日) 12:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】姚焯菲未能跟姜濤合作　柳應廷暗示跟姜B同闖影壇

娛樂 11:55 2021/07/25

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR萬人迷姜濤早前確實首度進軍影壇，將夥拍影后毛舜筠在彭秀慧新片中合演母子，電影將於下月開拍，而近日有指電影有意再邀《聲夢傳奇》人氣成員姚焯菲（Chantel）演出，或成MIRROR和《聲夢傳奇》結盟之作。

不過，導演彭秀慧其後澄清，現時籌備的新戲未有一位約15歲的重要角色，即現時未考慮如報導中邀《聲夢傳奇》成員演出。

姚焯菲稱沒有失望。

【MIRRORX聲夢傳奇】傳姜濤姚焯菲首度結盟　姜B+Chantel結伴攻影壇

而姚焯菲昨日出席活動，被問到會否感到失望，Chantel坦言：「我也是從家人口中得知報導，自己也不清楚狀況，因此未有感到失望或不開心。」

Chantel又指姜濤是自己前輩，也是學習對象，希望學到對方的待人處事態度。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Jer：努力裝備

另外，MIRROR成員柳應廷（Jer）昨日為電影《媽媽的神奇小子》宣傳，有指彭秀慧亦有跟MIRROR其他成員試鏡，其中包括Jer，他有機會夥拍姜濤攻影壇。

Jer受訪時未有正面否認，只稱都想演戲，因電影可有更多係機會令大家認識他們，但他自覺演技要再磨練，有機會時，就可發揮得好。

被問是否8月開始拍攝，Jer只說：「等公布啦。」Jer又指現在正在學戲，要好好裝備自己。

同場加映：姚焯菲鍾柔美訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【超感應學園】姜濤+Anson Lo衝出香港登陸台灣　姜SON CP回到那些年
12:12 2021/07/21
【超感應學園】姜濤+Anson Lo衝出香港登陸台灣　姜SON CP回到那些年
【MIRRORXERROR星蹤】3千粉絲迫爆屯門　姜糖清晨5時已排隊等偶像【不斷更新】【有片】
12:00 2021/07/23
【MIRRORXERROR星蹤】3千粉絲迫爆屯門　姜糖清晨5時已排隊等偶像【不斷更新】【有片】
【MIRRORXERROR】Anson Lo與隊友現身屯門心情佳　教主感謝神徒支持：現時專心工作【有片】
14:20 2021/07/23
【MIRRORXERROR】Anson Lo與隊友現身屯門心情佳　教主感謝神徒支持：現時專心工作【有片】

你可能感興趣

【超感應學園】姜濤+Anson Lo衝出香港登陸台灣　姜SON CP回到那些年
12:12 2021/07/21
【超感應學園】姜濤+Anson Lo衝出香港登陸台灣　姜SON CP回到那些年
【MIRRORXERROR星蹤】3千粉絲迫爆屯門　姜糖清晨5時已排隊等偶像【不斷更新】【有片】
12:00 2021/07/23
【MIRRORXERROR星蹤】3千粉絲迫爆屯門　姜糖清晨5時已排隊等偶像【不斷更新】【有片】
【MIRRORXERROR】Anson Lo與隊友現身屯門心情佳　教主感謝神徒支持：現時專心工作【有片】
14:20 2021/07/23
【MIRRORXERROR】Anson Lo與隊友現身屯門心情佳　教主感謝神徒支持：現時專心工作【有片】
姜濤 柳應廷 Mirror 姚焯菲 娛樂人物職業 聲夢傳奇 演員 毛舜筠 彭秀慧 電影

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】