【優化海濱】政府以西環海濱用地作試點　冀建無間斷世界級海濱長廊　

▲ 卑路乍灣海濱休憩用地。（發展局）

政府近年近年積極推動優化海濱的工作，致力建造無間斷的世界級海濱長廊，其中西環卑路乍灣海濱休憩用地為香港海濱發展一個重要試點。發展局局長黃偉綸今日（25日）發表網誌介紹西環卑路乍灣海濱休憩用地，冀透過卑路乍灣海濱這個實驗場，繼續協助政府試驗和探討「海濱共享空間」的落實模式。

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卑路乍灣海濱休憩用地位於堅尼地城城西道，去年10月起全面24小時開放，為市民提供飽覽維港西面和夕陽海景的消閒空間。整個項目由海濱長廊和相連的休憩用地組成，佔地約5,900平方米。

發展局局長黃偉綸邀請到海濱事務委員會主席吳永順進行簡介，吳永順指，海濱事務委員會和發展局一直積極探索海濱的設計和管理模式，希望打造全新的「海濱共享空間」品牌。有別於一般公園，卑路乍灣海濱休憩用地作為「海濱共享空間」實驗場，會嘗試衝出固有框架，並測試巿民對設施的接受程度。

吳永順提到，由於用地的設計和管理模式是實驗性質，故大家已有心理準備，未必事事行得通，若可行的話，就應用在其他地方，否則用作吸收經驗。根據今年年初進行的《卑路乍灣海濱長廊研究報告》，600多名受訪的使用者中，對用地的滿意度高達93%，給予了大家繼續探索下去的方向。

他亦提到「海濱共享空間」的特色是以「願景帶動」的管理模式，沒有制定太多規則或限制，反而鼓勵市民自律，互相尊重和包容。另外，項目採用「地方營造」的模式，海濱事務委員會透過觀察和收集意見，了解當區居民的需要並作出回應

在這裡，大家可以跑步、踏單車、踩滑板、閒坐、奔跑追逐、攜寵物進入及使用，各適其適，而大部分設施和裝置均可移動，包括運貨用的卡板、不同設計的座椅、搖搖椅、「期間限定」的遊樂設施等，大家按喜好使用，發揮創意，創造自己的天地，亦增加市民對海濱的歸屬感。

黃偉綸指，為貫徹「期間限定」的理念，政府趁着暑假在卑路乍灣海濱休憩用地會增設色彩繽紛的裝置，包括新的卡板、為涼亭換上更舒適的裝置、裝設以夏日為主題的巨型水床、為滑浪板配上滾輪變身「滑浪車」等。政府亦會繼續與社會上不同界別合作，讓他們親身參與海濱建設，例如最近伙同一間設計消毒機械人的初創公司，引入機械人定時為海濱設施消毒。

另外，卑路乍灣海濱休憩用地毗鄰休憩用地約2 000平方米的範圍，現時由非政府機構「堅農圃 」營運開放式社區園圃，是全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的都市休閒農場，也是唯一一個公開給市民使用的水耕農場。

「堅農圃」建築設計顧問陳啟豪介紹設置於溫室的水耕農場時稱，溫室高6米，是全港最高的水耕農場，共種有6 000棵植物，一個月可出產一噸蔬菜。溫室溫度維持在25至27度，室外種植蔬菜一般需時兩個月才可收割，現在只需一個月就可收割。他說，構思在海濱種植的過程不易，例如海風、鹽分等都是挑戰，但透過建築設計和社區的配合，困難得以一一解決。海濱作為一個實驗場，「堅農圃」提供不同的農耕活動，大家相輔相成，推廣身心健康與社區共融。

黃偉綸強調，要順利推行「海濱共享空間」，需要各方的配合和支持，因此特別安排「海濱大使」，向市民解說相關管理理念，並提供協助，亦希望透過互動，收集更多意見。

他期望，透過卑路乍灣海濱這個實驗場，繼續協助政府試驗和探討「海濱共享空間」的落實模式，為進一步推動其他優化海濱項目提供適當指引，讓海濱發展更能迎合市民和遊客的多元需要。政府亦會繼續與海濱事務委員會緊密合作，進一步開通維港兩岸的海濱長廊，例如銅鑼灣的「活力避風塘主題區」可望於今年年底陸續開放，屈臣道以北的「東岸公園主題區」亦可望今年第三季開放。

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責任編輯：曾卓鋒