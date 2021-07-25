【勇奪佳續】港生國際物理及數學比賽再創佳績　兩賽共奪10面獎牌

▲ 五名學生代表香港參加7月17日至24日網上舉行的第51屆「國際物理奧林匹克」，表現卓越。他們是（左起）梁振鋒、劉思進、蔡蔚正、陳子峻和鄭逸朗。（政府新聞處）

兩隊由香港學生組成的代表隊分別參加第51屆「國際物理奧林匹克」及第62屆「國際數學奧林匹克」皆取得驕人成績。由於2019冠狀病毒病疫情，兩項比賽均透過在線監督舉行，參賽者於所屬國家或地區作賽，並參與虛擬活動。

即看本地學生佳績及出賽名單：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

本屆「國際物理奧林匹克」於7月17日至24日舉行，由立陶宛維爾紐斯主辦，共有來自76個國家或地區約370名學生一起爭奪獎牌。香港隊共奪得3面金牌和2面銀牌，是近年來最佳成績。

另外，「國際數學奧林匹克」於7月14日至24日舉行，由俄羅斯聖彼得堡主辦，共有來自107個國家或地區約619位學生參加。香港隊共奪得1面金牌、3面銀牌和1面銅牌。

五名在「國際物理奧林匹克」競賽獲獎同學：



金牌：陳子峻（國際基督教優質音樂中學暨小學）

鄭逸朗（高主教書院）

劉思進（拔萃男書院）

銀牌：蔡蔚正（喇沙書院）

梁振鋒（優才（楊殷有娣）書院）

五名在「國際數學奧林匹克」競賽獲獎同學：

金牌：徐子豐（拔萃男書院）

銀牌：朱卓熹（聖保羅男女中學）

梁譽曦（拔萃男書院）

游証恩（英華書院）

銅牌：賴煒諾（聖保羅男女中學）

教育局局長楊潤雄今日（25日）祝賀香港隊在兩項賽事中表現卓越，指香港隊今年於國際比賽中取得的佳績，不單充分反映學生在物理學和數學方面的才華，還展示他們在科學、科技、工程和數學（STEM）方面的解難能力及非凡的創造力。

他續指，教育局除設立資優教育基金，為資優學生提供多元化的校外進階學習課程外，亦在宏觀層面更新課程及提升學生能力，並加強教師專業發展，讓教師進一步認識創新科技及在日常生活的應用。政府一直致力推動STEM教育，為香港培育多元的創科人才。學生亦需抓緊香港融入國家發展的機遇和開拓國際視野，發揮才能，盡展所長。

本屆「國際物理奧林匹克」和「國際數學奧林匹克」的香港代表隊成員，均在香港區選拔賽中表現優秀，並完成由香港資優教育學苑安排的增益課程。在課程中表現出色的學生獲選為香港代表，出戰上述兩項比賽。香港隊參加以上比賽的費用由教育局全數資助。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒