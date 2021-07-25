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【違犯限聚令】警方突擊搜查觀塘區Party Room　52歲負責人被捕另8客違限聚令遭票控

社會 12:34 2021/07/25

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觀塘警區特遣隊昨（25日）突擊搜查觀塘區內多間派對房間，52歲姓潘男負責人被捕。（警方提供）

觀塘警區特遣隊昨日（24日）下午約六時展開代號「勇爵」的（BRAVEDUKE）反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內多間派對房間，發現一間位於成業街19-21號的派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

行動中，5名男子及3名女子，年齡介乎17至20歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，由於他們均未能出示安心出行紀錄及未有接種2019冠狀病毒病疫苗，人員遂向他們發出口頭警告。

行動中，一名52歲姓潘的男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，若營運或到訪派對房間，顧客及員工必需完成接種第一劑新冠疫苗。另外，處所負責人亦應確保顧客在進入處所時，已用手機應用程式掃描「安心出行」二維碼。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：曾卓鋒

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