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【東京奧運】新項目三人籃球中國女子隊亮相　網民質疑︰女版ERROR？

休閒消費 13:15 2021/07/25

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中國三人女子籃球隊的外表成為網民焦點。

今屆東京奧運新增設三人籃球昨日（24日）開波，這項從街頭運動走上奧運舞台的項目，備受各國「波牛」注目，大熱門為世界排名第一的美國女籃，但網民的焦點卻落在中國女子隊身上，認為國家女籃的外表太Man，有本港網民更形容似足「女版ERROR」！

中國三人女子籃球隊目前1勝1負，昨首戰羅馬尼亞先贏21:10，惟下午則以9:19不敵俄羅斯奧委會代表隊，內媒指出國家隊敗於身高優勢兼雙方實力懸殊。

網民形容中國三人女子籃球隊似EROOR。（影片截圖）

網民︰輸咗參加男子賽

國家隊派出楊舒予、萬濟圓、王麗麗及張芷婷出戰，但香港網民的焦點都落她們的外型上，認為她們太似男人，更與人氣男團ERROR掛勾，可以分辨成阿Dee（何啟華）、保錡（吳保錡）、193（郭嘉駿）、肥仔（梁業），質疑她們是否「性別ERROR」？

而家話自己係女人就係女人？今年贏唔到，下年參加男子賽。

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似向華強錢嘉樂有明星相

除了似ERROR之外，網民又覺得23號「肥仔」似Joey Tang、吳國敬；13號「保錡」似錢嘉樂；「阿Dee」似向華強，位位都有明星相，真是「有中國特色的女運動員」！

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中國三人女子籃球隊早前接受東京奧運官網訪問時，曾表示各國隊伍都是精英，每一場比賽都是硬仗，她們必定會拿出最好的狀態，拼盡全力不留遺憾地打好每一場比賽，奧運目標是爭取最好的成績，踏上頒獎台。

東京奧運會三人籃球女子項目的比賽即日至7月28日，在青海城市運動公園舉行。

同場加映︰肥仔誤將排球擊中高層魯庭暉　ERROR謙稱新人不與TVB比較

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責任編輯︰王明芳

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