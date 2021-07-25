【東京奧運X開心速遞】鍾志光暖心向江旻憓打氣　「萬能鍾」出口成文考取雙碩士

▲ 鍾志光好學不倦。

《東京奧運》正在舉行，不少市民都追看不同賽事，昨晚一集《愛．回家之開心速遞》也安排一眾角色直擊港隊賽事，其中演「佳叔」的鍾志光，亦再展體育評述員本色，大談比賽規則。

資深體育評述員鍾志光（鍾仔）為此集《開心速遞》開工，今集以「為香港隊打氣」為主題，又把香港劍撃運動員代表江旻憓出賽片段融入劇中。

▲ 《愛回家》演員為港隊打氣。（取自IG）

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鍾仔亦評述員上身談運動員，跟劉丹、呂慧儀、單立文等演員更直擊港隊賽事，齊齊為香港運動員打氣。

自言特別關注乒乓波的鍾志光，因為劍擊有港隊參予，故也會留意，而昨日江旻憓賽後難忍淚水，遺憾自己錯失奪獎機會，並對市民致歉，表示好對唔住大家。

TVB直播節目中，鍾志光對鏡頭稱：「冇對唔住，你點會對唔住我哋？係我哋多謝你就真，最緊要過程學到嘢，Vivian你嘅表現，我哋全港市民都收貨，唔好再講對唔住。」鍾仔言論獲不少市民讚好。

▲ 鍾仔在直播中向江旻憓打氣。

任評述三十年

有「萬能鍾之」之稱的鍾志光，除了是體育評述員外，也是主持及演員，投身演藝界逾30年。

鍾志光在80年代入演藝圈，因當時於商業電台的體育節目做採訪工作，所以有時也在廣播劇中客串。

他於1989年加入TVB，在不同節目擔任體育評述員、主持，「講波佬」的形象深入民心，百搭的鍾仔能夠主持不同體育節目，連龍舟賽事他都曾有份主持。

鍾仔講波時不時爆金句，有些更十分啜核，包括「你手拉我手，點解手牽手？」、「有施丹響度，就以為佢係仙丹呀？」等。

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當中最令人難忘可說是08年北京奧運時中國田徑選手劉翔因傷退出，鍾仔在旁述時以一句「此時此刻，無語問蒼天 」作結，至今依然為人津津樂道。

考取雙碩士學位

鍾志光在《開心速遞》飾演的佳叔為人好名好利，現實中的鍾志光則追求知識，本身好學不捲，在公餘時間進修，於2002年開始在公開大學修讀人文學科。

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▲ 現實好學不倦。（經濟日報圖片）

繼在2005年於公開大學畢業後，鍾志光分別於2008年及2012年考獲香港大學中國語言及文學碩士和香港中文大學哲學文學碩士。

鍾志光曾受TOPick訪問，稱：「我所求的是學問，而非學位。」他指：「人生是條很漫長的道路。修讀哲學未必能為你帶來很多經濟收入，可是其得著是無形。」他指不會知道知識是何時有用，但卻可改變一個人。

同場加映：鍾志光訪問