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【亂食惹禍】祖孫3人亂食野菇中毒不斷嘔吐　只服成藥拒送院釀1死2危

親子 14:08 2021/07/25

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祖孫3人亂食野菇後中毒，釀成一死兩命危。

亂吃野生蘑菇容易中毒，內地重慶一名老婦早前在山上採摘蘑菇，回家後煮給丈夫及孫女吃。祖孫3人進食野菇後中毒，但老夫婦拒絕就醫，只願服成藥，錯過急救時機。直至各人病情變得危急，才被送往醫院搶救，可惜嫲嫲回天乏術，釀成1死、2命危的悲劇。

綜合內媒報導，6歲女童佳佳（化名）因父母長期在外地工作，由爺爺、嫲嫲代為照顧。在本月13日，嫲嫲在山上採摘蘑菇，欲為晚餐「加餸」，沒想到3人進食後中毒，出現嘴唇發黑、不斷嘔吐的情況。

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中毒拒送院釀1死2命危

老夫婦初時拒絕送院治療，自行到藥房購買成藥服用，可是病情沒有好轉。直至各人病情變得危急，在兒子及新抱苦勸下，老夫婦才答應與孫女一起就醫。由於錯過急救時機，嫲嫲最終不治，爺爺因年紀大，排出體內毒素緩慢，未知何時脫離危險期。

至於孫女佳佳送院後首兩天仍有意識，第三天晚上陷入昏迷，醫院於17日更發出病危通知書。幸經過輸血排毒後，情況有好轉，佳佳於20日恢復意識，脫離危險期，預計下星期可由深切治療部轉回普通病房。

事件在社交媒體傳開之後，引起網民熱議，「中毒了還不就醫，有些老人真的很固執」、「有些老年人就聽不得勸」、「長得漂亮、奇形怪狀的最好不要亂吃」、「下次不會亂吃了」。

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責任編輯：王明芳

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