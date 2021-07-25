【亂食惹禍】祖孫3人亂食野菇中毒不斷嘔吐　只服成藥拒送院釀1死2危

▲ 祖孫3人亂食野菇後中毒，釀成一死兩命危。

亂吃野生蘑菇容易中毒，內地重慶一名老婦早前在山上採摘蘑菇，回家後煮給丈夫及孫女吃。祖孫3人進食野菇後中毒，但老夫婦拒絕就醫，只願服成藥，錯過急救時機。直至各人病情變得危急，才被送往醫院搶救，可惜嫲嫲回天乏術，釀成1死、2命危的悲劇。

綜合內媒報導，6歲女童佳佳（化名）因父母長期在外地工作，由爺爺、嫲嫲代為照顧。在本月13日，嫲嫲在山上採摘蘑菇，欲為晚餐「加餸」，沒想到3人進食後中毒，出現嘴唇發黑、不斷嘔吐的情況。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中毒拒送院釀1死2命危

老夫婦初時拒絕送院治療，自行到藥房購買成藥服用，可是病情沒有好轉。直至各人病情變得危急，在兒子及新抱苦勸下，老夫婦才答應與孫女一起就醫。由於錯過急救時機，嫲嫲最終不治，爺爺因年紀大，排出體內毒素緩慢，未知何時脫離危險期。

至於孫女佳佳送院後首兩天仍有意識，第三天晚上陷入昏迷，醫院於17日更發出病危通知書。幸經過輸血排毒後，情況有好轉，佳佳於20日恢復意識，脫離危險期，預計下星期可由深切治療部轉回普通病房。

事件在社交媒體傳開之後，引起網民熱議，「中毒了還不就醫，有些老人真的很固執」、「有些老年人就聽不得勸」、「長得漂亮、奇形怪狀的最好不要亂吃」、「下次不會亂吃了」。

同場加映：中暑可致神經系統功能受損 中醫推介6款解渴食物防中暑

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳