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【打擊販毒】海關破獲3宗販毒案　檢逾2.3億元懷疑毒品拘5人

社會 14:12 2021/07/25

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​香港海關本月12日至昨日（24日）採取連串反毒品行動。

​香港海關本月12日至昨日（24日）採取連串反毒品行動，於本港不同地區及香港國際機場先後破獲3宗販毒案件，檢獲市值逾2.3億元的懷疑毒品，包括約145公斤懷疑液態冰毒、72公斤懷疑可卡因，及61公斤懷疑海洛英。行動中共拘捕年齡介乎31至60歲4名男子及1名女子。

即看海關反毒品行動：

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海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，首宗案件，海關於7月23日在火炭搜查一工廠大廈單位，於單位內一批標示為健康食品的塑膠瓶中，搜獲約72公斤懷疑可卡因，估計市值約8,500萬元。跟進調查後，海關人員於7月15日在沙田拘捕一名43歲懷疑涉案男子。案件仍在調查中，被捕男子現正被保釋侯查。

李錦榮續指，在第二宗案件，人員於7月20日在香港國際機場檢查一批從墨西哥抵港，報稱載有牛油果食物油的空運貨物，搜獲約一百45公斤懷疑液態冰毒，估計市值約8,000萬元。該批懷疑毒品以每瓶約500克的份量，分藏於288個玻璃瓶內。跟進調查後，海關人員其後於7月24日在青衣拘捕一名60歲懷疑涉案男子。案件仍在調查中。

李錦榮又提及第三宗案件，海關7月22日檢查一批從泰國抵港，報稱載有零食的海運貨物，在一批即食米粉的調味包中，搜獲約61公斤懷疑海洛英，估計市值約6,500萬元。海關人員其後於7月23日在葵涌拘捕年齡介乎31至42歲2男1女涉案人士。被捕人士已被暫控一項企圖販運危險藥物的罪名，將於明日（26日）在屯門裁判法院提堂。

李錦榮呼籲，市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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記者：曾秋文、曾卓鋒

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