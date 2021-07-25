【C AllStar演唱會】林家謙做嘉賓爆幽默 釗鋒On仔騷肌唱MIRROR 娛樂 13:10 2021/07/25 分享： 熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 四子邀林家謙任嘉賓。 C AllStar昨晚在紅館舉行首場演唱會，邀來林家謙任嘉賓，台上大玩幽默，打破平時斯文形象，四子又感性地流下男兒淚。 林家謙現身與四子合唱《時光倒流一句話》時，林家謙展現幽默一面。笑指跟釗峰細個已發生關係，原來指是中學同學。 他又指跟4子第一個搞的是On仔，跟King也搞過幾次，Jase亦有搞過，其實指的其實是音樂。 唱《留下來的人》時，King感觸得落淚，獲兄弟鼓勵。 ▲ On仔釗鋒騷肌。 之後4子又演唱MIRROR的《IGNITED》，成員On仔和釗峰負責騷胸和腹肌，引得台下尖叫。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【留下來的人】C AllStar對移民各有體會 推新歌講聚散：留在香港還有使命【有片】 15:27 2021/06/03 【留下來的人】C AllStar對移民各有體會 推新歌講聚散：留在香港還有使命【有片】 【MIRROR星蹤】Edan+Anson Lo牧田再合體 Ian做電燈膽：你哋抽離唔到 今日 10:37 【MIRROR星蹤】Edan+Anson Lo牧田再合體 Ian做電燈膽：你哋抽離唔到 【MIRROR成員】姚焯菲未能跟姜濤合作 柳應廷暗示跟姜B同闖影壇 今日 11:55 【MIRROR成員】姚焯菲未能跟姜濤合作 柳應廷暗示跟姜B同闖影壇 你可能感興趣 【留下來的人】C AllStar對移民各有體會 推新歌講聚散：留在香港還有使命【有片】 15:27 2021/06/03 【留下來的人】C AllStar對移民各有體會 推新歌講聚散：留在香港還有使命【有片】 【MIRROR星蹤】Edan+Anson Lo牧田再合體 Ian做電燈膽：你哋抽離唔到 今日 10:37 【MIRROR星蹤】Edan+Anson Lo牧田再合體 Ian做電燈膽：你哋抽離唔到 【MIRROR成員】姚焯菲未能跟姜濤合作 柳應廷暗示跟姜B同闖影壇 今日 11:55 【MIRROR成員】姚焯菲未能跟姜濤合作 柳應廷暗示跟姜B同闖影壇 Mirror 林家謙 組合 演唱會