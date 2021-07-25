【C AllStar演唱會】林家謙做嘉賓爆幽默　釗鋒On仔騷肌唱MIRROR

▲ 四子邀林家謙任嘉賓。

C AllStar昨晚在紅館舉行首場演唱會，邀來林家謙任嘉賓，台上大玩幽默，打破平時斯文形象，四子又感性地流下男兒淚。

林家謙現身與四子合唱《時光倒流一句話》時，林家謙展現幽默一面。笑指跟釗峰細個已發生關係，原來指是中學同學。

他又指跟4子第一個搞的是On仔，跟King也搞過幾次，Jase亦有搞過，其實指的其實是音樂。

唱《留下來的人》時，King感觸得落淚，獲兄弟鼓勵。

▲ On仔釗鋒騷肌。

之後4子又演唱MIRROR的《IGNITED》，成員On仔和釗峰負責騷胸和腹肌，引得台下尖叫。