【新冠肺炎】今錄3宗輸入個案均帶L452R變種 其中曾遊4國婦4月已打齊莫德納疫苗
社會 14:24 2021/07/25
衞生署衞生防護中心公布，本港今日（25日）新增3宗輸入個案，均帶L452R變種病毒株，至今本港個案累計11,979宗。另有少於5宗初步確診個案，當中沒有本地個案。
個案11977：31歲女，7月2日至20日分別曾到西班牙、希臘、意大利及瑞士，她於7月21日抵港，入住灣仔香港灣仔帝盛酒店，在第3日檢疫期間抽取的樣本驗出確診，她分別於3月14日及4月11日於美國接種莫德纳疫苗
個案11978：38歲男船員，7月22日從坦桑尼亞抵港，未有接種疫苗紀錄
個案11979：35歲男船員，7月22日從俄羅斯抵港，未有接種疫苗紀錄
中心亦提醒，中環士丹頓街72號尚賢居及灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣須於明日（26日）遵從強制檢測公告進行檢測。
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記者：曾卓鋒、鄧凱文