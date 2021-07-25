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【新冠疫苗】傳mRNA疫苗會影響生育或致癌　袁國勇重申無科學根據

社會 15:14 2021/07/25

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傳mRNA疫苗會影響影響生育或致癌，袁國勇重申無科學根據（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃開展5個月，至昨日首劑接種人數突破300萬，佔合資格人口44.2%。近日坊間有人擔心接種mRNA疫苗會影響人體基因，影響生育能力，甚至令日後患上癌症；政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（25）日出席網上講座重申講法是完全無根據，強調市民無須擔心。

袁國勇表示，很多科學家研究已證實，mRNA疫苗不會影響排卵、懷孕機會率、餵母乳，亦不會影響男性排精量、精子活躍度。

他又形容，新冠疫苗的mRNA就有如一個Whatsapp訊息，激活細胞製造中和抗體後就馬上刪除，最多只會在身體存在數天，而mRNA亦不會進入細胞核，對細胞基因完全無影響，更不會導致日後患上癌症。

至於接種復必泰疫苗會引發心肌炎方面，袁國勇亦強調，根據美國疫控中心數據，每100萬名年輕人只有約40人，在接種第二針復必泰疫苗後，出現心肌炎的併發症；他解釋，因年輕人免疫反應較好，對疫苗反應較大，並以男性為主，或因為男性的炎症反應較猛烈，運動量亦較高，心臟負荷較大。

他建議年輕人打疫苗後一段時間，不要做劇烈運動，多休息，如發燒可服用退燒藥，但提醒千萬不要在打針前先服用退燒藥，因做法可能會影響免疫反應。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：鄧凱文

 

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