【新冠疫苗】袁國勇稱7成接種率不可靠　要達9成才安全放寬防疫措施　

▲ 袁國勇稱7成接種率不可靠，達9成才安全放寬防疫措施

本港目前首劑新冠疫苗接種率只有44.2%，港府現時將接種目標訂於7成人口；港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（25日）直言，即使接種率達7成亦不安全及不可靠，因約3人中有1人沒有接種，同樣可出現大爆發，認為至少要有近9成多人接種才安全，「只要香港99%人打咗針，咩放寬都得」。



袁國勇提到英國接種率已逾7成，惟現時住院、死亡率亦已上升，所以「開頭講話70％呢個完全係一個唔可靠嘅諗法」，現時認為「人人可以打，都應該要打咗」，屆時亦可放寬所有防疫措施，並提到長者免疫反應較差，現時接種疫苗後，可能每隔一、兩年或兩、三年需要接種「加強劑」，但年輕人則多數不用。

他又形容本港疫情從不穩定，近日有輸入個案流入社區但沒有引起爆發，是基於大家都有戴口罩、有做好個人及手部衛生、以及當局追蹤個案能力提升。

近日不少外地返港人士雖已接種疫苗但仍受感染，袁國勇表示，接種疫苗後幾乎百分百可預防重症，如相關人士幾乎都沒有病徵，或病徵極輕微。

日前確診沙特領事13歲女兒感染變種病毒一周後危殆，出現肺花及身體衰竭；袁國勇提醒，年輕不代表染疫後不會有重症，同樣可以令年輕人死亡，而感染後亦可能會有很多併發症，包括多系統炎症反應。

袁又透露，瑪麗醫院目前仍有約70名年輕康復者到醫院覆診，雖然他們感染時無病徵或病徵輕微，但之後嗅覺完全改變，部份完全無嗅覺，亦有部份人聞咖啡會聞到石油氣味，甚至有味覺幻覺，對生活造成大影響，幾個月後仍未康復，強調青少年絕對有需要接種疫苗。

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記者：鄧凱文







