【土地房屋】陳茂波：2049年或之前　香港必須告別劏房

▲ 陳茂波昨到深水埗區探訪住在劏房的市民和住在公屋的長者。（財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，在2049年，甚至2049年之前，香港必須「告別劏房」。他認為，除了必須增加短中長期的土地房屋供應，也要簡化繁瑣的程序，並透過填海等方法，大刀闊斧增加長遠供應和建立土地儲備。

陳茂波今在網誌上提及，日前到深水埗探訪劏房居民和公屋長者，在與他們聊天期間，了解到基層市民最需要解決的生活難題是住屋問題。

他引述港澳辦主任夏寶龍早前所言，當國家實現第二個百年奮鬥目標時，期望最令人揪心的房屋問題得到極大改善，告別劏房、籠屋。他認為，應以此立定目標，相信土地房屋的困局，必定會被破解。

陳茂波指出，「解決劏房」已是明確不過的目標，同時必須全力破解的是住屋貴、住屋難、住屋細的問題，他認為，這表象的背後，其實是香港面對的「兩大矛盾」：「收入的貧富懸殊」和「資產的貧富懸殊」而這兩大矛盾的關鍵原因則是住屋。

「突破深層糾結的困難從來不容易，如果我們的思維無法跳出過去的框框或路徑，只會令我們在解決本港土地房屋問題時落得一籌莫展。」陳茂波續指，處理土地房屋問題早已不單純是經濟或金融問題，而是關乎社會的長治久安、就業的充份多元和經濟的蓬勃發展。「這是經濟問題、民生問題，同樣也是重大的政治問題。」強調須以堅定意志及破釜沉舟的決心，朝「想民之所想、解民之所困」的方向而奮力向前。

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責任編輯：林曉君