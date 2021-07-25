【聲夢傳奇】李克勤正式加盟《中國好聲音》導師 　盧淑儀做跟得夫人陪克勤返內地

▲ 李克勤任《中國好聲音》導師。

內地歌唱真人騷節目《中國好聲音》最新一季於7月30日播出，其官網今日正式宣布導師名單，當中李克勤獲邀加盟成最大話題，首次亮相《好聲音》的克勤，有指以千萬酬勞取代了前一季的周杰倫。

今季一如以往有4名導師，其中有那英、汪峰、李榮浩，而李克勤則是首度加盟，今季並設有導師助教，邀來吳莫愁、吉克隽逸、張碧晨與黃霄雲則助教。

▲ 克勤早前離任《聲夢傳奇》主理人。

新加盟的李克勤，有指之前因在《聲夢傳奇》擔任主理人受讚賞，表現稱職故得以成為好聲音導師。而克勤亦因此須中途告別《聲聲夢傳奇》，決賽前忍痛離隊，一班學員依依不捨，其主理人一職則由張敬軒代替。

克勤因要時間到內地作隔離，故早在差不多一個月前前已飛上海地，據知前港姐愛妻盧淑儀亦做「跟得夫人」，陪伴老公到內地搵真錢。

▲ 正式加盟《中國好聲音》。

盧淑儀做跟得夫人

在盧淑儀社交平台，近日亦見有她在內地的留影，已是人母的盧淑儀，依然保養得宜，而她貼出的相片亦留言：多謝私人御用攝影師，相信就是指老公李克勤。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

盧淑儀是92年三料港姐，一舉奪得冠軍、最上鏡小姐及20週年金輝大獎，06年跟李克勤結婚後，便退出幕前，專心相夫教子，成為克勤其背後的女人，多年來默默地支持丈夫事業。

同場加映：姚焯菲鍾柔美訪問