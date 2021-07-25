【東京奧運】預賽失利未感氣餒拼盡無悔　石偉雄未言退：2024巴黎奧運見

▲ 石偉雄與教練sergiy賽前合照。（石偉雄ig圖片）

東京奧運日前正式揭幕，港隊兩屆亞運跳馬金牌得主石偉雄（石仔）昨日（24日）出戰男子跳馬預賽，結果以14.274分位列總排位第12位，無緣躋身決賽。石仔今日（25日）在社交平台表示，對於未能進入決賽感到失望，但沒有因而氣餒，明言今屆只是開始，會繼續以兩套「李世光跳」參加比賽，目標再戰2024巴黎奧運會。

石仔ig全文：

今次係我第二次參加奧運，相差9年再次去到奧運呢個舞台，雖然今次入唔到決賽，失望唔多唔少點都有，但我冇氣餒，我冇頹，因為我好清楚自己係呢係呢年半入面既準備，無論心理同生理都準備得好好，盡左力，無悔💪



比賽輸贏成日都有，對運動員黎講結果重要，但係係呢個過程入面點樣一步一步向前行，衝破一個一個既難關都好重要。係呢年半入面我好多謝我既教練sergiy屋企人，專業既裁判, 治療師，營養師，Biomechanics既同事以及背後有一班支持我既團隊同香港人既支持🇭🇰好多謝你地一直係我身邊陪住我🙏

呢次奧運只係開始，而唔係終點，我做得呢兩個動作，有心理準備接受所有既風險，黎緊我都會繼續用呢兩跳去比賽，會繼續努力💪

Fight Until The End😡

巴黎見💪

石仔今次是相隔9年再次亮相奧運舞台，他昨日在第2組預賽首名登場，第一跳以難度最高6.0分的「李世光跳」出擊，獲14.716分；可惜第2跳「李世光跳2」，石仔落地時稍有失手，結果拿下13.833分，兩跳合計得分14.274分。預賽成績最好的南韓選手，總分為14.866分，至於第8名晉身決賽的土耳其選手，總得分為14.466分。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙