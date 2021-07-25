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【食不安心】西九龍中心美食廣場衛生欠佳　食客驚見多隻曱甴飯枱上亂爬

食用安全 16:51 2021/07/25

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有網民指西九美食廣場衛生情況欠佳，見到多隻曱甴在飯枱上亂爬。

在衛生欠佳的環境中進食令人「唔開胃」，有網民於「連登討論區」發文，指在西九龍中心8樓美食廣場吃飯時，發現飯枱上有多隻曱甴亂爬，更表示「近溜冰場嗰邊冇一張係冇曱甴」。

西九龍中心美食廣場有不少價錢親民的小食，向來受大眾歡迎。不過有網民指場內衛生環境欠佳，從他上傳的多張照片可見，飯枱上有多隻曱甴亂爬。網民指許多食客起初不為意，

好多人食到一半先發現，彈起身搬位，但食多幾啖發現又有。近溜冰場嗰邊冇一張係冇曱甴……

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網民：見過好多次

帖文引起不少網民共鳴，分享在西九美食廣場用餐的體驗，「之前去食嘢都見到有隻喺隔離枱，拿拿臨食埋起身走人。出面都咁多，舖入面唔敢想像……」、「好多年前已經係咁，唔明點解仲咁多人食」、「以前試過有大隻嘅爬上鞋度」、「見過好多次，所以唔敢再幫襯」。

有網民則表示見怪不怪，「其實逢親呢啲美食廣場都係好污糟，太多位俾啲小強、老鼠舒舒服服咁匿埋」、「西九不意外」、「如無必要，唔會去美食廣場食嘢。十之八九都係好多小強」。

同場加映：小朋友公園玩耍被蚊蟲狂咬　專家教分蚊蠓一招KO浴室小蚊滋

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責任編輯︰王明芳

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