【東京奧運】球衣無印區旗惹關注　伍家朗：球衣無贊助無法私自印區旗圖案

▲ 伍家朗昨日直落2局擊敗墨西哥選手。（路透社）

港隊羽毛球代表伍家朗昨日（24日）以一身黑色T恤出戰男子單打分組賽，衣服上印有姓名及「中國香港」的英文字樣，但無印上代表本港的區旗圖案，引起關注。伍家朗今日（25日）在社交網站回應，指自己現時因無球衣贊助，需穿上自己的衣服比賽，亦由於法例所限，無法自行在衣服上印上區旗圖案，希望大家專注運動員於比賽上的表現。

伍家朗昨日以2局直落，在羽毛球男單分組賽擊敗墨西哥的穆尼奧斯（L. Munoz），不過他於賽場上以一身黑色出戰，衣服上只印有姓名及「中國香港」的英文字樣，但無印上代表本港的區旗圖案。

教聯會副主席穆家駿在社交網站批評伍家朗以黑衫黑褲出賽，並強烈譴責他穿著沒有區旗標識的代表中國香港出戰，又稱其他隊員參與混雙比賽都是穿著印有區旗的整齊隊服，指他如果不想代表中國香港，應選擇退賽。

伍家朗連續兩日在社交網站發文回應事件，指自己現時沒有球衣贊助，要自己準備衣服比賽，故選擇這件感覺舒適的衣服。他解釋，自己需要將姓名及代表地區拿出外面印上衣服，但由於法例所限，自己並無獲授權，故不能私自把區旗印在衣服上。

伍家朗強調，一直為自己代表香港比賽而感到很自豪，「我心底入面都好喜歡這一朵洋紫荊花。」而有關區旗的事，他正於東京積極處理，希望下一場比賽之前可以修正。

他希望大家觀看奧運賽事時，專注於運動員在場上的表現，不要集中於衣服上面。

據了解，一般在大型比賽上，球員衣服的樣式都是視乎大會是否有特別要求，並由帶隊的港協暨奧委會或屬下總會安排衣服事宜，政府在大型比賽前收到相關機構申請，希望獲授權使用區旗及圖案，便會處理，一般都會批准。

據悉，伍家朗在出發前往東京前才知道失去球衣贊助，由於擔心繼續穿上原有球衣會有問題，時間緊迫下只能用自己衣服外出印字。至於球衣顏色方面，消息人士指，羽毛球屬於個人比賽項目，選手球衣的顏色都是個人選擇，又或者比賽場上有其他規定，例如兩名球手需要一深一淺穿著以供識別等。

穆家駿回覆TOPick查詢時表示，他認為伍家朗的解釋無法成立，「一個代表中國香港的運動員比賽，行政長官無可能不批准他使用區旗」。他稱事件的問題是運動員何時知道自己失去贊助，有無、幾時向當局提出印上區旗，他無從得知，「客觀事實是他穿上一件黑色、無區旗的衣服出賽，但同日他的隊友卻穿上有區旗、有贊助的球衣。」

他又稱，事件未必是運動員個人問題，但球隊或後勤人員也應該有責任確保球衣不出錯，認為一定有人失誤。而對於會否收回他對伍家朗的譴責，他稱「公道自在人心。」

TOPick已就事件向港協暨奧委會查詢，有待回覆。

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記者：徐紹軒

