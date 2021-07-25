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影帝周國賢古董相機開工　王嘉儀靠做運動露小蠻腰

娛樂 14:00 2021/07/25

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周國賢王嘉儀合拍廣告。

周國賢（Endy）、王嘉儀（Sophy）近日為運動品牌拍攝廣告，周國賢化身古典代表，而Sophy則為現代派，從中帶出百年美學。

二人於山頂取景，拍攝期間落大雨，儘管現場情況惡劣，但Endy都型格擺Pose盡顯專業：「我做『古典代表』，品牌指睇中我的氣質，而不是平時造型夠『古典』或者我夠資格做『古董』。今次造型我跟造型師開過好多次會，指我戴紳士帽好有型，雖然戶外拍攝比蚊咬，係紳士不能周圍『拗痕』，要死頂扮冇事。」

拍攝期間，周國賢要用「菲林機」周圍拍攝，Endy更出動私伙相機上陣：「我不是儲相機狂迷，但都有一兩部看門口，而且用人相機，始終沒自己的熟悉。一部古董相機都要幾萬元，剛才落太大雨滴濕都幾心痛，但為了效果都要頂硬上。」

早前周國賢獲得香港導演會「影帝」殊榮，Endy 坦言獎項為拍攝團隊打下強心針：「要多謝台前幕後所有人，原來周國賢都識做戲，我都未決定怎慶祝，可能再等情況，就約所有人食餐勁！」

同場的王嘉儀最近加盟幻國文化後第一個工作，就與Endy首度合作，笑言期待與「古典派」前輩合作：「廣告角色設定是不識對方，所以同 Endy對手戲點到即止，當知道可以同周國賢一齊拍攝好開心，因為一直好欣賞他音樂才華，希望可以音樂上有交流。」

Sophy不時露出小蠻腰，流露青春氣息，她笑言拍攝完畢後可自我放縱一星期：「試完衫之後，知道要露腰影相，故食清淡些、戒零食，每日都練腹。影完終於可以食餐勁，亦準備音樂計劃，要開始做歌，過回日夜顛倒生活，應該都會好瘦。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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