【基層醫療】健康藍圖諮詢料今年展開　陳肇始指目標是建立地區為本醫療系統

▲ 2017年成立的基層醫療健康發展督導委員會首次會議（陳肇始網誌）

食物及衞生局局長陳肇始今（25日）就基層醫療健康發展藍圖發表網誌，指構思中的藍圖將會探討以地區為本，預防為主的基層醫療系統、基層醫療人手規劃及培訓、融資安排、監管，及加強疾病監察及健康紀錄互通；陳又指預計將於今年稍後就有關藍圖展開諮詢，以聽取不同持份者的意見，並盡快落實有關建議。

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由陳肇始出任主席的基層醫療健康發展督導委員會，正就基層醫療健康服務制訂發展策略，從人力和設施配套、夥伴模式、社區參與、規劃及評估架構，以及策略制定等方面，就基層醫療健康發展提供意見，以期為香港基層醫療健康服務制定可持續發展藍圖。

陳肇始表示，參考全球不同地方（例如中國、英國、新加坡、紐西蘭及澳洲等）的基層醫療政策理念、方向與措施，歸納當中值得香港借鑑之處，其中發展以地區為本，預防為主的基層醫療系統方面，當局將探討如何以地區康健中心為輔助基層醫療醫生為核心，並透過公私合營和醫社合作等服務模式，以提升市民健康質素。

同時，地區康健中心亦會與醫院管理局轄下醫院緊密聯繫，以轉介合適個案到中心作跟進。至今，醫管局轉介了超過100個案到地區康健中心參與社區復康服務。

在基層醫療人手規劃及培訓方面，陳指，政府會探討長遠增加基層醫療服務人手以及加強為各醫療專業提供基層醫療服務培訓的策略，包括資助的大學學額及研究院課程為基層醫療健康發展提供更多人才，亦有資助一些正從事基層醫療，有興趣或承擔的醫護同業參加由專業團體舉辦的有關基層醫療培訓的課程。

在加強疾病監察及健康紀錄互通方面，港府會探討如何促進基層醫療服務提供者使用電子健康紀錄互通系統，以及如何進一步鞏固政府的人口健康資料庫，以助評估成效及制訂以實證為本的衞生政策。

在基層醫療服務的融資安排方面，港府會探討政府撥款以外的輔助融資安排，確保醫療制度可持續性以及支援基層醫療系統，例如透過公私營合作模式；同時，鼓勵市民善用私營醫療資源，並分擔服務的部分成本，以共同負起保障及管理自身健康的責任。

在基層醫療服務的監管方面，港府會探討提升基層醫療健康辦事處的職能與權責，以及未來如何更有效統籌及規劃由不同公營機構負責提供的基層醫療服務。

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責任編輯：鄧凱文