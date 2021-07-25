【土地房屋】葉劉淑儀：港府可與中央商討爭取使用大灣區土地

▲ 葉劉淑儀認為香港不缺乏土地，視乎港府有無膽量開發。（葉劉淑儀Fb圖片）

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀建議，港府可與中央商討，爭取使用粵港澳大灣區的土地，又指港鐵坐擁不少「靚地」，政府應該實施利潤管制，要求港鐵撥歸一部分鐵路上蓋的樓盤予政府。

葉劉淑儀今接受電台訪問，談及多項議題，包括土地房屋問題，她認為，香港並不缺乏土地，但視乎政府有無膽量開發，例如發展綠化地等，並搬遷葵涌貨櫃碼頭。葉劉表示，增加土地供應，令社會財富平均是不少政黨的共識，她認為來屆議會商界票數減少，政府日後可以在房屋土地供應方面，較多考慮民意。

談及香港未來發展，葉劉指本港金融服務雖然很發達，但貧富差距問題仍日益嚴重，她提到，自己今日看過報告，發現情況變得更惡劣，認為問題明顯在於本港就業出路少、向上流動機會少，認為將來的機會在於大灣區。

葉劉續指，未來的政府不應只靠執法，指現時強力執法已令反對力量「潛咗水」，仍需留意如何團結方方面面，「爭取年輕人的心」，她不點名舉例指，市民追捧男團MIRROR，正是因為市民的情緒需要有出口宣洩，要找香港引以為傲的事。

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責任編輯：林曉君