【正向思維】賽馬會營聚這一家計劃內容豐富　借歷奇活動挑戰膽量

▲ 香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營的歷奇公園四人團隊繩網，一層離地三米，另一層離地七米，有賴參加者表現團隊精神，合力過關。（政府新聞處）

歷奇活動可促進團隊意識和正向思維，父母子女一起參與就更有益於家庭關係。香港青年獎勵計劃舉辦賽馬會營聚這一家計劃，內容豐富，涵蓋親子歷奇、運動體驗、工藝作坊等活動，有助促進家庭和諧。香港青年獎勵計劃部門主管（青年發展）曾昭龍接受《政府新聞網》訪問提到，歷奇活動挑戰膽量的同時可令參加者學到多考慮和包容別人的想法。

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香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營的歷奇公園對於有意一試膽量、在離地一定高度的木板上遊走的健兒可算是不錯的選擇。營內歷奇公園四人團隊繩網，其中一層離地3米，另一層離地7米，有賴參加者表現團隊精神，合力過關。

香港青年獎勵計劃部門主管（青年發展）曾昭龍說，攀爬四人繩網除了考驗各人的勇氣和體能，背後還有深層意義。

引伸到處事方面，我們要多考慮和包容別人的想法，並了解別人的強項和弱項。

曾昭龍解釋，隊員攀爬時要彼此扶助，共同進退。「即使其中一人能力很高、體能很好，也無濟於事，還要看其餘三人。如果有人驚慌顫抖，整隊也會受到影響，難以完成。」

青年人能明白箇中意義，對個人成長和發展將大有裨益。行政長官在去年施政報告中建議推廣青年戶外歷奇訓練活動，青年發展委員會循此部署，為青年人提供有系統、具質素和規模的本地戶外歷奇訓練活動。

香港青年獎勵計劃賽馬會營聚這一家計劃圍繞三個主題，包括技能、康樂體育和野外鍛煉，為家庭籌辦手工藝工作坊、親子歷奇、創新運動體驗、擴增實境運動體驗等活動，有助子女建立自信心，也讓父母了解子女的性格、能力和興趣。

曾昭龍說：「透過有關活動，我們希望父母能了解子女強弱所在，為他們安排日後發展。」

香港青年獎勵計劃署理主任（青年發展/教育及服務）趙灝霆負責為家庭安排活動，其中手工藝工作坊教授扎染技巧，並指導設計圖案布袋。

男生以往可能較少接觸手工藝創作，而扎染技巧工作坊則有助家長從不同角度欣賞子女的創意。

一名女學員表示，原以為藍染過程很複雜，豈料年僅六歲的兒子也能學會，這種讓家人一起參與的活動很有意義。

此外，參與計劃的家庭也可一嘗地壺球和擴增實境閃避球的樂趣，一家大小組隊迎戰對手，更添彼此默契。

趙灝霆說：「隊員需要互相溝通，制定策略撞開對方的地壺球，並把己方的地壺球撞進營壘。」有家長表示，這個遊戲甚有驚喜。「沒想到兒子竟能撞開對方位置刁鑽的地壺球，而把我們的球推至營壘，取得勝利。」

賽馬會營聚這一家計劃由賽馬會慈善信託基金捐助，接受600個有6至18歲子女的家庭參與，由今年1月起推行，為期三年。

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責任編輯：曾卓鋒