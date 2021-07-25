【立法會選舉】葉劉淑儀：新民黨冀保留2個直選議席

▲ 新民黨冀保留港島和新東2個直選議席。（資料圖片）

新民黨主席葉劉淑儀認為，新選舉制度下，「愛國者治港」已無懸念。她續指，新民黨希望保留港島和新界東2個直選議席，亦會找有意服務社會、學歷較高、英文水平較好的人爭取選委會席位。

葉劉淑儀今接受電台訪時指，選舉制度優化後，引進兩重保障，要經過候選人資格審查委員會審批，參選特首要獲得五大界別提名票，安全系數很高，選委要考慮參選人是否愛國者、有沒有管治能力，解決深層次問題。

至於治港者要求，葉劉提到，過去4位特首的履歷都很亮麗，但「都要做過至知」。她認為，美國已將香港當成新疆一樣，強調中央一定要找很信任、立場很堅定的治港者。

被問到李家超獲升任政務司司長，是否反映中央「重武輕文」，葉劉淑儀認為，經過2019年修例風波後，中央特別重視紀律部隊忠誠，反映他們忠於國家，並敢於站在前線，中央重視他們可以理解。但認為，政務官在公務員團隊仍有不可取代的角色，她舉例指選舉條例修訂時，籌備時間等，但出席立法會接受質詢的政務官都很「熟書」，具備專業知識，表現很好。

另外，對於李家超早前指，《基本法》23條立法內容，須足以處理最極端情況。葉劉淑儀在節目後表示，最極端情況，是指涉及危害國安、推翻國家、竊取國家機密、從事間諜活動，或透過團體滲透政府，作出推翻政府的行為。

她指，港區國安法已處理4類國安罪行，但仍有漏洞要填補，認同政府要處理。又指2003年有關《基本法》23條的條例草案較寬鬆。她認為，政府就《基本法》23條立法，應該配合形勢發展，重新檢討，例如目前官方機密條例及間諜罪行較落後。

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責任編輯：林曉君