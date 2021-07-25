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【最強靚媽】黎姿甜曬孖女11歲生日片段　Gigi享受當媽︰湊女記憶力變強

育兒經 17:57 2021/07/25

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黎姿為孖女慶祝11歲生日，並發文感謝女兒為她帶來溫暖。

49歲凍齡靚媽黎姿（現名馬黎珈而）一向最重視親情，自2008年嫁給富商馬廷強後退出娛樂圈，並為車禍重傷的弟弟專心打理美容生意。翌年黎姿初為人母誕下一對孖女Gianna和Patricia，如今已是11歲的小美人，黎姿昨分享孖女的生日會片段，並發文剖白當媽媽的感受。

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黎姿發布的生日會影片中，雖然孖女的樣子仍未曝光，但可見孖女遺傳了媽媽的優良基因面尖尖。黎姿感言為母11年，腦海浮現的首先是學習，第二是耐性。從不懂得照顧小朋友到慢慢學習，研習一些兒童心理學知識，但令她最大的改變是記憶力變強。

因為照料小朋友實在有太多日常鎖碎事要記住，又因為經常要教導她們，耐性亦變好、聲線變大和中氣十足。

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曾是歌影視三棲藝人的黎姿，坦言在3名女兒面前都要扮演不同角色，好有挑戰性，「有時候同一時間面對女兒們不一樣的問題，我要瞬間轉換語調或態度，扮演不同的角色，還好以前拍戲訓練有素，總算可以應付得來。」

黎姿十分懷念女兒年幼時讓她抱在懷裡的感覺。（IG圖片）

黎姿享受當媽媽︰女兒帶來溫暖

雖然小朋友總有頑皮的時候，黎姿如其他媽媽一樣會感到苦惱，但總括來説都是開心、溫馨。

她們帶來的更多是溫暖，我很享受當她們的媽媽，甚至已開始懷念她們年幼時讓我抱在懷裡的甜蜜感覺。到現在累積了一定的經驗，但仍然不敢鬆懈，希望盡最大的努力好好培育她們成長！祝妳們繼續健康快樂長大，媽媽永遠會是妳們堅實的後盾。

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黎姿退出幕前後，身兼美容集團CEO的她曾表示暫未打算復出，因工作及照顧家庭已花去大部分時間。她又不時在社交平台分享護膚及育兒心得，有美魔女的稱號的她，即使年屆49歲，但外表如少女一樣美麗，肌膚白滑，保養有道。

同場加映︰羅敏莊母女如朋友無所不談　陳禛讀英基國際學校成熟有主見

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責任編輯︰林綺玲

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