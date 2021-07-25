【氣候變化】極端天氣頻繁　專家憂香港難獨善其身籲改變生活模式

▲ 陳淑薇（左）及梁榮武暢談「氣候變化的真相」。

近日鄭州暴雨成災，1小時內錄得201.9毫米的雨量，而美國西北及加拿大則受熱浪侵襲，香港氣象學會發言人梁榮武指，氣候變化已是不爭的事實，而香港亦難以獨善其身，擔心未來會持續出現如超強颱風「山竹」等現象，為本港造成更大破壞。

香港新聞博覽館今舉行「氣候變化的真相」網上講座，邀請專家學者分享全球氣候的變化及危機，以及如何有效地評估及選取正確的天氣資訊。

梁榮武提到，本港今年4至5月的雨量異常少，若不是有東江水供應，香港已有可能需要實施制水。他希望，市民更關注氣候變化的影響，以及改變生活模式，例如少吃肉類，多吃蔬菜，減少氣體排放。又呼籲年青人投身科學，研究可持續發展的方向，包括研究清潔能源及減少溫室氣體排放，以及以科學改變耕作模式。

梁又指，近年每逢颱風來襲，網上會流傳有關懸掛風球的時間表，以及熱帶氣旋的預測路徑，市民或會誤以為真。新聞博覽館副主席陳淑薇女士提醒市民，應核實訊息內容及來源後，才轉發給身邊的親友，又呼籲市民應由自身出發，愛護自然環境，保護生態，令居住的地方可持續發展。

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責任編輯：林曉君