  • 31°C
香港時間 : 2021725日 (週日) 19:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【氣候變化】極端天氣頻繁　專家憂香港難獨善其身籲改變生活模式

政治 18:52 2021/07/25

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

陳淑薇（左）及梁榮武暢談「氣候變化的真相」。

近日鄭州暴雨成災，1小時內錄得201.9毫米的雨量，而美國西北及加拿大則受熱浪侵襲，香港氣象學會發言人梁榮武指，氣候變化已是不爭的事實，而香港亦難以獨善其身，擔心未來會持續出現如超強颱風「山竹」等現象，為本港造成更大破壞。

香港新聞博覽館今舉行「氣候變化的真相」網上講座，邀請專家學者分享全球氣候的變化及危機，以及如何有效地評估及選取正確的天氣資訊。

梁榮武提到，本港今年4至5月的雨量異常少，若不是有東江水供應，香港已有可能需要實施制水。他希望，市民更關注氣候變化的影響，以及改變生活模式，例如少吃肉類，多吃蔬菜，減少氣體排放。又呼籲年青人投身科學，研究可持續發展的方向，包括研究清潔能源及減少溫室氣體排放，以及以科學改變耕作模式。

梁又指，近年每逢颱風來襲，網上會流傳有關懸掛風球的時間表，以及熱帶氣旋的預測路徑，市民或會誤以為真。新聞博覽館副主席陳淑薇女士提醒市民，應核實訊息內容及來源後，才轉發給身邊的親友，又呼籲市民應由自身出發，愛護自然環境，保護生態，令居住的地方可持續發展。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

相關文章

【鄭州暴雨】全港水浸黑點僅剩4個　陳健碩：渠務基建可阻洪水湧進市區
18:33 2021/07/22
【鄭州暴雨】全港水浸黑點僅剩4個　陳健碩：渠務基建可阻洪水湧進市區
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
18:21 2021/07/22
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
【鄭州暴雨】特首慰問災民　籲全球攜手應對氣候變化
20:26 2021/07/22
【鄭州暴雨】特首慰問災民　籲全球攜手應對氣候變化

你可能感興趣

【鄭州暴雨】全港水浸黑點僅剩4個　陳健碩：渠務基建可阻洪水湧進市區
18:33 2021/07/22
【鄭州暴雨】全港水浸黑點僅剩4個　陳健碩：渠務基建可阻洪水湧進市區
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
18:21 2021/07/22
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
【鄭州暴雨】特首慰問災民　籲全球攜手應對氣候變化
20:26 2021/07/22
【鄭州暴雨】特首慰問災民　籲全球攜手應對氣候變化
可持續發展 颱風 暴雨 鄭州市 天文台 氣候暖化 社會民生

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】