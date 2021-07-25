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【打針獎賞】銀行公會推650萬元大抽獎　明早10時接受登記【內附連結】

社會 20:00 2021/07/25

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香港銀行公會宣布舉辦「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」，明日（26日）起開放登記。

本港疫苗接續計劃展開，各大機構推出疫苗獎賞及抽獎，以鼓勵市民接種新冠疫苗。香港銀行公會6月初預告，會員銀行將會合作推出疫苗抽獎活動，計劃送出多份價值10萬元的簽賬額或購物禮券，讓已完成接種2劑疫苗人士參加。公會日前宣布，舉辦「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」。是次抽獎設有65份獎品，各值10萬港元，合共650萬港元，由31家會員銀行贊助，於明天（26日）上午10時起在網站接受登記（網站於7月26日開放），9月13日下午5時截止。

即看各大機構獎賞：

    點擊圖片放大
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65份獎品為信用卡免找數簽賬額或購物禮券，由11家參與的銀行協助安排，得獎者可以用作購物和消費。所有於9月13日或之前年滿18歲、持香港身份證的永久及非永久居民，並於8月31日或之前已於本地接種兩劑新冠疫苗，均符合資格參加抽獎。

市民登記者需要填寫身份證號碼及本港流動電話號碼，並確認於8月31日或之前已於本地完成接種兩劑新冠疫苗。將獎將於9月17日舉行，得獎者名單將於9月24日刊登在抽獎網頁和本地報章，得獎者同時會獲個別通知。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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