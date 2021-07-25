【東奧球衣風波】張國鈞指港府非常關注事件　促港羽毛球總會儘快解決球衣問題

▲ 張國鈞指港府非常關注事件，促港羽毛球總會儘快解決球衣問題（資料圖片）

港隊羽毛球代表伍家朗今指因無球衣贊助，亦由於法例所限，無法自行在衣服上印上區旗圖案，故昨日（24日）以一身黑色T恤出戰男子單打分組賽，詳情請看：下一頁；民建聯副主席、立法會議員張國鈞傍晚於社交媒體上批評，港羽毛球總會的球衣安排實在有欠周全，以致社會人士產生不必要的誤會。

張國鈞表示，香港羽毛球總會理應為隊員做好各方面的支援和安排，讓球員可專心備戰和作賽，又指得悉特區政府非常關注事件，並正全力協助總會解決有關問題。

他敦促總會儘快跟中國香港體育協會暨奧林匹克委員會協調，妥善解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽，並重申將一如既往，全力支持香港運動員爭取佳績，為香港爭光。

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責任編輯：鄧凱文