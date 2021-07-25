【東奧球衣風波】羽毛球總會承認溝通有誤　時間緊迫下伍家朗自行安排球衣出賽

▲ 伍家朗在上周六的比賽中穿著無印上區旗的球衣比賽。（新華社）

港隊羽毛球運動員伍家朗於比賽中穿著無印上區旗球衣，釀成風波。香港羽毛球總會晚上（25日）承認，羽毛球隊之間的溝通出現問題，伍家朗在出發奧運前，未能夠與現有贊助商YONEX續約，在時間非常緊迫之下，決定自己先行安排球衣參賽。總會正在處理事件。

總會指，獲悉伍家朗未能與贊助商續約後，已即時向香港奧運代表團贊助商FILA要求提供出賽球衣予伍家朗，以應付在日本當地的訓練及之後的多場賽事。

而在第一天比賽當日，伍家朗選擇穿著自行安排的球衣出賽，在時間緊迫及專心備戰下未有提出要印上區旗，只根據國際奧委會及世界羽毛球聯會基本球例需要，印上球員姓名及所屬地區奧委會名稱 （即HONG KONG CHINA），以確保符合參賽規定，並順利獲裁判批准出賽。

總會稱，已經與民政事務局聯絡，局方承諾全力協助，並會與港協暨奧委會檢視日後有關隊服設計和溝通安排，同時駐東京的港協暨奧委會賽事秘書處亦會提供協助，幫助伍家朗在出戰下一場賽事時穿上一如以往印有區旗的球衣出賽。

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記者：徐紹軒