  • 30°C
香港時間 : 2021725日 (週日) 22:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】逾630萬人登記8.1收款　陳茂波盼市民開心「使咗去」

社會 22:08 2021/07/25

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

陳茂波於「油尖旺購物節，重振地區經濟」啟動禮致辭。（林宇翔攝）

5,000元電子消費券的首輪登記已經結束，財政司司長陳茂波今（25日）表示，首輪錄逾630萬人登記，將於下周日（8月1日）收到第一期2,000元電子消費券。他期望市民利用消費券「開開心心購物消費，買件衫、換家電，又或者食餐好」，最緊要「使咗去」，將錢注入本港經濟體系，協助刺激本地經濟。

陳茂波今日(25日)出席「油尖旺購物節，重振地區經濟」啟動禮致辭稱，消費券計劃好比「加料三層漢堡包」，同時帶來多個好處。第一，市民直接受惠。第二，確保政府所投放的資金，全數留在本地經濟體系內流轉，確保最大程度上惠及本地餐飲、零售行業，讓他們多做生意，同時行業背後的打工仔，都可以多點入息。
 
第三是推動本地電子支付，讓消費者及商戶享受更低廉交易成本、更高效率和更多元化選擇，帶來更多就業機會，為經濟增添動力。最後，電子錢包營運商和各個商場商戶為漢堡包再加料，讓消費者有更加多優惠，「使起來的錢更加見使」。
 
消費券計劃得到市民積極參與，他感謝地區基層團體給予支持和幫助，在這過程中跟政府攜手於地區推廣，為街坊講解、登記，亦讓政府貼地知道在登記過程之中遇到的情況，可以及時調整，讓這計劃最終可以平穩落地。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

財爺開IG與市民互動　坐叮叮宣傳電子消費券
21:44 2021/07/15
財爺開IG與市民互動　坐叮叮宣傳電子消費券
【土地房屋】陳茂波：2049年或之前　香港必須告別劏房
今日 15:41
【土地房屋】陳茂波：2049年或之前　香港必須告別劏房
【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定
21:59 2021/07/22
【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定

你可能感興趣

財爺開IG與市民互動　坐叮叮宣傳電子消費券
21:44 2021/07/15
財爺開IG與市民互動　坐叮叮宣傳電子消費券
【土地房屋】陳茂波：2049年或之前　香港必須告別劏房
今日 15:41
【土地房屋】陳茂波：2049年或之前　香港必須告別劏房
【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定
21:59 2021/07/22
【強烈譴責】陳茂波斥美國國務院報告惡意抹黑　稱香港投資環境更趨穩定
陳茂波 漢堡 香港 電子支付 財政司 東京

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】