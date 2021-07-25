【5000元消費券】逾630萬人登記8.1收款　陳茂波盼市民開心「使咗去」

▲ 陳茂波於「油尖旺購物節，重振地區經濟」啟動禮致辭。（林宇翔攝）

5,000元電子消費券的首輪登記已經結束，財政司司長陳茂波今（25日）表示，首輪錄逾630萬人登記，將於下周日（8月1日）收到第一期2,000元電子消費券。他期望市民利用消費券「開開心心購物消費，買件衫、換家電，又或者食餐好」，最緊要「使咗去」，將錢注入本港經濟體系，協助刺激本地經濟。

陳茂波今日(25日)出席「油尖旺購物節，重振地區經濟」啟動禮致辭稱，消費券計劃好比「加料三層漢堡包」，同時帶來多個好處。第一，市民直接受惠。第二，確保政府所投放的資金，全數留在本地經濟體系內流轉，確保最大程度上惠及本地餐飲、零售行業，讓他們多做生意，同時行業背後的打工仔，都可以多點入息。



第三是推動本地電子支付，讓消費者及商戶享受更低廉交易成本、更高效率和更多元化選擇，帶來更多就業機會，為經濟增添動力。最後，電子錢包營運商和各個商場商戶為漢堡包再加料，讓消費者有更加多優惠，「使起來的錢更加見使」。



消費券計劃得到市民積極參與，他感謝地區基層團體給予支持和幫助，在這過程中跟政府攜手於地區推廣，為街坊講解、登記，亦讓政府貼地知道在登記過程之中遇到的情況，可以及時調整，讓這計劃最終可以平穩落地。

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責任編輯：吳卓峰