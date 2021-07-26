【東京奧運】名校征奧港將輩出　女拔包攬7人　英基沙田學院出3劍擊女將

▲ 日前晉身8強、創下香港劍擊隊歷史佳績的江旻憓（右2），與隊友朱嘉望（左1）及佘繕妡（右1），均是英基沙田學院畢業生；同隊連翊希（左2）則來自拔萃女書院。（英基沙田學院facebook圖片）

東京奧運進行得如火如荼，港隊派出46人出戰屬歷屆最多，TOPick統計發現不少征奧港將是名校出身，7名女將母校更是傳統直資名校拔萃女書院，其中3人屬泳隊；屢產運動員的沙田林大輝中學亦佔4人；而3名劍擊女將均來自英基沙田學院。

有專家分析，游泳等項目一般需較佳社經地位家庭培育，但屬「獎牌希望」的單車代表李慧詩亦不是出自傳統名校，認為疫情下更需推廣和諧平等的奧運精神，倡政府利用購入的轉播權、日後製作相關教材，家長亦應放手讓子女嘗試不同運動。

專家指家庭社經地位 助培育

隨着東京奧運上周五開幕，各項賽事陸續展開，其中日前在女子重劍晉身8強、寫下香港劍擊隊奧運歷來最佳成績的江旻憓，本身是英基學校協會轄下沙田學院畢業生，校方日前亦特意在社交平台恭賀她表現超卓；江旻憓曾在國際文憑大學預科課程（IB）奪得41分佳績（45分滿分），其後畢業於美國史丹福大學。明日（27日）與她一同出戰女子重劍團體賽的佘繕妡及朱嘉望，亦是沙田學院校友。

連同另一劍擊女將連翊希，今屆7名港隊成員母校均是拔萃女書院，包括泳隊3人譚凱琳、何南慧及黃筠陶等。屬拔萃男書院校友亦有2人，包括羽毛球代表伍家朗及劍擊代表吳諾弘；女泳將何詩蓓畢業於聖保祿中學校；乒乓球代表林兆恒及杜凱琹，分別來自喇沙書院及協恩中學。

自創校一直積極培育運動員的林大輝中學，校長譚日旭指該校畢業生參賽人數創新高，包括劍擊代表、港隊持旗手張家朗，以及乒乓球代表黃鎮廷等4人，早前已有師弟師妹拍片撐港隊、撐校友，校方亦有提醒學生有關比賽時間，他認為學校應增加配套幫助學生發展運動，並希望新學年恢復全日上課，讓校隊正常練習。

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倡多讓子女接觸奧運 增興趣

浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，游泳項目情況特殊，需要在清晨5時訓練，有私家車接送較方便，加上家境較好亦可送出國訓練，故泳隊運動員的社經地位通常較高；但其他項目運動員出身亦可以「好基層」，舉例如單車代表李慧詩母校是梁式芝書院，並非傳統名校出身，強調奧運精神鼓勵和諧平等，表現「唔關背景事」。他亦指，疫情下學生肥胖及近視問題增加，倡家長趁暑假多讓子女接觸奧運相關活動，增加興趣。

曾於1992年代表香港出戰巴塞隆拿奥運會柔道賽事、現職港隊教練及小學體育科主任羅麗華，昨亦有為電視台擔任柔道評述員。她坦言受疫情停課影響，學界難借奧運向學生推廣運動，氣氛一般，因前未知能否如期舉辦，其任教的博愛醫院陳國威小學6月底將全校競技日命名為「迷你奧運會」，並在考試後興趣班加入奧運元素，而羅在任教小學20多年來一直有教柔道班。

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記者：馮琪雅