跨學科應用無人機日照分析 THEi裝備學生創新思維與專業技能

近年本地測量業界引入無人機航拍用作樓宇勘察，提升生產力，節省人手。測量師可利用航拍所收集的影像和數據製作3D模型進行分析，然而這些分析結果和數據能夠有哪些創新的研究角度？能否應用在近年大眾關注的樓宇可持續發展設計？而業界近年關注的建築物日照分析，園境規劃又可以怎樣配合四季的日照變化？

這些問題促成了THEi測量學（榮譽）理學士課程應屆畢業生周雯卿，與THEi園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程應屆畢業生陳溢軒的跨學科合作，他們以無人機對THEi（柴灣）校園攝影測量及進行日照分析作為畢業專題（Final Year Project，FYP）的研究方向。

▲ 周雯卿（左2）和陳溢軒（右2）在教授的指導下，以業界創新的技術進行畢業專題研究。

利用日照分析 設計可持續發展建築

「學系的老師告訴我們航拍除了樓宇勘察外，更有助我們進行建築物前期設計；日照分析則提供了更多切入點，例如冷氣系統、天然光等，幫助我們設計可持續發展建築。」周雯卿在課題中負責利用無人機拍攝THEi校園的外觀，收集數據製作成3D模型，利用專業軟件分析校舍在不同日子的太陽照射路徑（solar path）、位置和日照時間長短。

建築物的採光設計是一把雙刃劍，在長時間受太陽照射的位置採光較好，但會令室溫較高，需要開冷氣調節溫度，增加能源消耗。「透過日照圖表，我們可以分析出哪些位置溫度較高，從而增加綠化降溫，減少開冷氣，令建築物更可持續發展。」周雯卿解釋。

在整個研究過程中，周雯卿最大得着是學習使用日照分析系統。「這個系統在業界也是相對較新，不是很多機構採用，很多謝教授指引和業界的支援，讓我有機會學習及應用日照分析系統來完成FYP。」

▲ 周雯卿利用無人機拍攝THEi校園的外觀，收集數據，從而製作出3D建築模型。

無人機探測 改善綠化成效

陳溢軒在研究項目中，收集了校園綠化的基本資料及對植物的生長健康狀況進行評估，結合周雯卿製作的3D模型和收集的日照分析數據，來審視校園綠化的成效和提出改善建議。「我們利用無人機記錄綠化的植物外觀和生長情況，發現校園部分位置的植物經常乾枯，結合日照圖表的分析結果，就能證明是受長時間日照影響，所以應該選擇其他更合適的綠化植物。」

他更分享：「在香港使用無人機進行綠化探測是一個新嘗試，很開心能夠在FYP應用這個業界的新技術。與周雯卿的跨學科合作，更擴闊了我對專業範疇以外的認識，過程中也得到很多啟發。」

▲ 陳溢軒表示，日照分析結合植物健康測量結果有助改善園景規劃。

樂齡科技小組專題 獲房協比賽優異獎

周雯卿主修工料測量及物業設施管理，除了在FYP中嘗試全新的科技系統外，在恒常的學習過程中也有很多實踐和挑戰自己的機會。「我在大二至大四在學校和教授安排下，有機會分別參與了顧問及總承建商工料測量的實習，不少在課堂上學習過的知識也可以在工作中應用，令我對工料測量專業有更深入的了解。」

已獲香港測量師學會（HKIS）認可之THEi測量學（榮譽）理學士課程，除了要求學生完成最少240小時的實習外，更讓學生完成取材自真實項目的小組專題研習，以實際數據來實踐所學。「小組專題由測量學不同主修的同學組成小組，模擬職場的工作模式。我們在土瓜灣啟明街重建項目加入了樂齡科技設計，利用課程中學習到的BIM和MiC知識進行可行性研究、規劃、設計及成本分析等。」周雯卿指小組專題讓不同主修的同學發揮專長，而這個應用了樂齡科技的住宅設計更在房協的創科樂「耆」中-樂齡科技設計比賽2020/21中獲得優異獎。

▲ 周雯卿認為THEi有很多實踐和挑戰自己的機會，令她對測量有更深入的認識。

奠定堅實基礎 加強職場優勢

園藝樹藝及園境管理是一個新興且專業的學科，陳溢軒直言身邊的親戚朋友不了解這個學科，但實際與生活息息相關。「近年大眾愈來愈重視綠化和環保的概念，令城市樹木、園境管理的重要性更明顯。我希望能夠為香港環境貢獻一份力量。」

曾經修讀樹木管理副學士課程的陳溢軒認為，THEi園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程，能夠深入地學習和探討許多樹木相關的專業知識和技巧。「我除了在大二完成課程規定的240小時實習外，更在大三的時候再次參加實習，豐富自己的經驗。」他指課程所學的知識和技巧，有助將來獨力完成樹木和其他植物的檢查。與此同時，課程亦讓他有機會接觸到業界最新科技和技術，這些堅實的基礎也成為他未來投身職場的優勢。

▲ 跨學科進行專題研習有助擴闊學生視野。

測量學（榮譽）理學士 JUPAS課程編號：JSSV08

課程資訊：https://bit.ly/Surveying2021

園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士 JUPAS課程編號：JSSV07

課程資訊：https://bit.ly/HALM2021

透過JUPAS報讀

香港高等教育科技學院（THEi）

電話︰3890 8000 / 2176 1456

電郵︰info@thei.edu.hk

網址︰www.thei.edu.hk

課程資訊及報讀詳情：https://bit.ly/3hDyEyN

（資料由客戶提供）

