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【發哥跑步】周潤發帶盧海鵬行山跑步　鵬哥不再需要拐杖：每天最少跑3公里

娛樂 10:11 2021/07/26

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盧海鵬隨周潤發跑步後，身體比以前更健康。

「鵬哥」盧海鵬昨日（7月25日）出席派福袋活動，鵬哥精神不俗，本身有腳患的他已不用撐拐杖，行動自如。

身形較以前清減的鵬哥透露，這全因為每天早上隨周潤發及一班跑步朋友上山慢跑︰「發哥早上約6時半來接我，跟大約20個朋友一齊上山慢跑。」

盧海鵬自言比以前更健康。

發哥為跑友按摩

鵬哥指，發仔教跑步的正確步姿、呼吸有節奏：「起碼跑1個鐘，最少跑3公里，有時會5公里。」並表示跑步後，身體健康有明顯改善：「身體比從前好，人又弗了，腳痛問題也有改善。」

他更形容發哥是隨隊醫師，會為各人按摩鬆筋骨，更讚對方：「手勢一流。」此外，他指一向喜歡攝影的發哥也常為跑友影相留念，如隨團攝影師般。

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發哥鑽研腳底按摩

鵬哥3年前因血管栓塞須接受心臟手術，身體由此較虛弱走路不穩，跟發哥行山後身體愈變健康，曾跟發哥一同行山的譚詠麟稱發哥為「隱世神醫」。

其實鵬哥在1973年入讀TVB第三期藝員訓練班而入行，同期同學便包括周潤發。

而發哥在很多年前已鑽研腳底按摩，曾得到腳底按摩療法始創者吳若石神父指導，透過此增強體質，加上發哥近年常行山跑步及打太極，而且飲食清淡、習慣早睡早起，堪稱養生達人。

同場加映：蕭徽勇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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