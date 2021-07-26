【東京奧運】DSE 28分棄讀大學踏上全職路　喇沙小子林兆恒首戰奧運成乒乓新星

▲ 24歲的林兆恒於DSE取得佳績，但選擇踏上全職運動員之路，今年首戰奧運。

受疫情影響延期一年的東京奧運於7月23日正式揭幕，港隊派出自回歸以來最大規模的97人代表團，出戰13個體育項目。當中部分港將文武雙全，除了運動表現突出，在公開試亦取得優秀成績。24歲的港隊男子乒乓球運動員林兆恒，畢業於喇沙書院，於DSE考獲佳績，但他卻放棄升學，決心踏上全職運動員之路。

▲ 24歲的林兆恒是乒乓球港隊一顆不容忽視的新星。（香港乒乓球總會IG圖片）

首次踏上奧運舞台的林兆恒，在7月24日男單乒乓波迎戰波多黎各運動員，力戰7局下勝出比賽晉身次圈。他昨日（25日）在男單次圈面對印度選手Sathiyan Gnanasekaran，兩人再次打到關鍵第7局，比分爭持不下，林兆恒在中段開始開優勢，終以局數4:3勝出晉級32強，將與日本「神童」張本智本爭奪16強席位。

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棄大學當全職運動員

出生於1996年的林兆恒，是由香港乒乓總會培育的本地男子球手，中學就讀喇沙書院，早於15歲已計劃走全職運動員的路，不過當時仍有兼職上學，直至中六考完DSE文憑試，才開始全職訓練。他在DSE考獲5*、4等佳績，合共取得28分，足以報考各間大學，又或以運動員身份入讀中大，但他仍決心向全職乒乓路進發。

他過往接受媒體訪問時透露，當年媽媽曾想他放棄打波，好好升讀大學，但母子商量後，媽媽尊重他的決定，只要兼顧好讀書和打波，完成文憑試就可以當全職運動員。他感恩獲得父母支持，令他的運動員生涯走得更順暢。

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成港隊乒乓新星

他在2016年初已被選中跟隨香港隊參加世界團體錦標賽，當年19歲的他雖未獲派上陣，但已證明港隊對這名少年寄予厚望。而林兆恒此後亦在多次賽事中取得佳績，當中包括在2017年的西班牙及卡塔爾公開賽的U21男單項目中勇奪冠軍，為自己成就一張完美的青年組成績表。

升上成人組後，他的表現和成績亦逐步提升，2019年11月的世界排名升至第21位。在上屆里約奧運時，林兆恒以後補球員身份進入代表隊，其後於2019年的亞洲錦標賽男雙項目取得銅牌，又贏得印尼公開賽男單銀牌及男雙銅牌。

▲ 生日時有隊員為他慶祝。（林兆恒IG圖片）

他在今年舉行的全港公開乒乓球單項錦標賽，更於男子單打項目擊敗「港乒一哥」黃鎮廷，勇奪冠軍。今年正式代表香港出戰奧運，成為乒乓球港隊一顆不容忽視的新星。

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責任編輯：王明芳