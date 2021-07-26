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【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

社會 12:50 2021/07/26

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（資料圖片）

本港新冠疫情持續緩和，消息指，今日（26日）沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

昨新增3宗確診個案均為外地輸入，即已連續48天沒有本地個案。3宗輸入個案均驗出帶L452R變種病毒株，其中一名31歲婦已於4月11日在美國接種第二劑莫德納疫苗，她其後在本月2至20日先後到訪西班牙、希臘、意大利及瑞士，直至上周三抵港並入住灣仔帝盛酒店，在第3日檢疫期間抽取樣本驗出確診。昨另有少於5宗初步確診，當中沒本地個案。

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨直言，即使接種率達7成亦不安全及不可靠，因約3人中有1人沒有接種，同樣可出現大爆發，認為至少要有近9成多人接種才安全，屆時才可放寬所有防疫措施。詳情即看：【下一頁】

同場加映，醫生拆解乳腺炎成因：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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