【新冠肺炎】消息：今日沒有新增源頭不明個案　下午不設疫情記者會

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本港新冠疫情持續緩和，消息指，今日（26日）沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

昨新增3宗確診個案均為外地輸入，即已連續48天沒有本地個案。3宗輸入個案均驗出帶L452R變種病毒株，其中一名31歲婦已於4月11日在美國接種第二劑莫德納疫苗，她其後在本月2至20日先後到訪西班牙、希臘、意大利及瑞士，直至上周三抵港並入住灣仔帝盛酒店，在第3日檢疫期間抽取樣本驗出確診。昨另有少於5宗初步確診，當中沒本地個案。

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨直言，即使接種率達7成亦不安全及不可靠，因約3人中有1人沒有接種，同樣可出現大爆發，認為至少要有近9成多人接種才安全，屆時才可放寬所有防疫措施。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩