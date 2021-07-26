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【涉嫌販毒】17歲男身上檢獲懷疑毒品涉販毒被捕　警正追緝另一涉案男子

社會 10:32 2021/07/26

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警方昨於一名17歲青年身上檢獲約10克懷疑氯胺酮及4克懷疑霹靂可卡因。（警方提供圖片）

深水埗警區特別職務隊人員昨日（25日）根據線報，於晚上10時在白田邨展開反毒品行動，期間截查兩名男子，其中一名男子逃去；警方在另一名17歲男子身旁檢獲約10克懷疑氯胺酮及4克懷疑霹靂可卡因，涉嫌「販毒」被捕。

警方人員昨日於盛田樓對開發現2名形跡可疑的本地男子，遂上前截查，期間一名男子往白田街方向逃去。人員其後於另一名17歲本地男子身旁檢獲約10克懷疑氯胺酮及4克懷疑霹靂可卡因，市值約1.2萬元。該名男子涉嫌「販毒」被捕，現正被扣留調查；人員正追緝另一名涉案男子。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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責任編輯：郭詩詩

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