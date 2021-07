【球衣風波】伍家朗奧運選穿lululemon作賽只為一個原因　港隊羽球一哥自備戰衣惹風波不影響表現

▲ 香港羽毛球代表伍家朗穿上lululemon運動服作賽。(圖片伍家朗ig)

奧運本是體壇精英一起參與的和平盛事,日前有人質疑香港羽毛球選手伍家朗的球衣,認為衣服上無印上代表本港的區旗圖案理應懲治云云,但其實提出質疑者根本未Fact Check(見下段《區旗及區徽條例》),因此,家朗即時在社交平台回應,指自己現時因無球衣贊助,所以必需穿上自己的衣服比賽,加上亦由於法例所限,無法自行在衣服上印上區旗圖案。

根據《區旗及區徽條例》,區旗、區徽或相關圖案不得展示或使用於商標或廣告或行政長官以規定限制或禁止展示或使用區旗、區徽、區旗圖案或區徽圖案的其他場合或場所,任何人如未經合法授權或並無合理辯解展示或使用,即屬犯法。根據政府禮賓處網頁資料,非經副行政署長事先批准,任何人不得在任何行業、職業或專業中,或在任何非官方機構的標識、印章或徽章中,使用國旗、國徽、區旗、區徽或其圖案 。

事實上,香港曾有運動員就因將區旗區徽印在出賽戰衣上,幾乎惹上國旗國徽法官非。2019年,香港三項鐵人女運動員司徒兆殷在facebook發出帖子,指自己以能代表香港出賽感到自豪,所以在三鐵衣上都會印上洋紫荊圖案。但日前收到警方諮詢,他們收到一項使用洋紫荊圖案印製三鐵衣的匿名投訴。司徒兆殷承認自己的法律知識不足,不知道洋紫荊圖案不可用於印製比賽服上,之後更重新設計所有制服。

有司徒兆殷的先例在前,伍家朗當然具有敏感度,清晰知道法例所限,不會自行在衣服上印上區旗圖案。而張家朗自備的戰衣,乃係一套lululemon的運動衫褲,發揮了出色的表現,還望他沒有因為以上的事件而影響他日後的作賽。

其實運動員要代表香港出征奧運,又豈可胡亂穿上一件服裝就可以作賽?據全國政協委員會霍啟剛表示,運動員的服飾嚴謹,要符合國際總會規定,加上伍家朗早前在社交網站回應,指自己現時因無球衣贊助,所以必需穿上自己的衣服比賽,加上亦由於法例所限,無法自行在衣服上印上區旗圖案。

至於選擇黑衣出戰,全因為對手穿淺色服裝,所以伍家朗要穿一件深色運動服亮相,這是比賽慣例。

不過,其實一直參加羽毛球賽的選手們,所贊助品牌都離不開YY Yonex,今次缺少了贊助商,伍家朗就選擇了lululemon的服裝參賽,他在ig裏說:

沒有了贊助,所以我必須要自備運動衫來參加比賽,我揀了穿得最舒適的lululemon jersey服裝(I choose the clothes that I feel comfortable to wear)。

的確,近年lululemon人氣愈來愈盛,品牌的服裝除了剪裁上下工夫外,所應用的面料比其他運動品牌好,都是令lululemon能夠在這幾年間急速冒起的原因。在2021年裏,品牌預計收入達58.3億至59.1億美元之間,可見品牌在未來絕對能夠有機會與nike和adidas看齊。

