【聲帶受損】MIRROR三位成員網上演唱會表現失準　Anson Lo聲帶曾出問題中醫教4個養聲方法

▲ MIRROR三位成員上周六舉行網上演唱會。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安），夥拍另一成員Ian（陳卓賢），上周六（24日）舉行慈善網上音樂會，席間唱出多首人氣作品，包括電視劇《大叔的愛》主題曲《突如其來的心跳感覺》、片尾曲《不可愛教主》等。完騷後，有網民就指三人表現失準，一眾MIRROR擁躉「鏡粉」即解釋偶像是因病影響表現，希望網民予以體諒。

MIRROR三位成員日前舉行網上音樂會，吸引大批Fans收看支持。有網民就在「連登討論區」發帖，直指3人表現失準，但亦有Fans解釋，Ian受發燒影響狀態，而Anson Lo及Edan也可見疲態。有Fans就指Anson Lo早前的聲帶問題未痊癒就上陣，疑因此令表演失準，另有Fans心疼表示：「真心見到佢地3個個樣都好累。」

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Anson Lo在今年5月舉行MIRROR演唱會前夕，曾自爆聲帶出現問題，醫生當時更建議他除了工作之外，要盡量避免說話養聲。

聲帶受損與經常用聲有密切關係，耳鼻喉科專科醫生顧德政曾表示，如果平時工作經常要說話，聲帶容易出現慢性勞損；若突然大叫、或劇烈咳嗽等，或本身已經有慢性勞損，加上患傷風感冒，仍不讓聲帶好好休息，有機會令聲帶出現急性損傷：

聲帶若出現損傷，有機會出血、起繭，如聲帶發炎，更有機會生瘜肉。

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雖然聲帶有機會自己痊癒，或透過服用藥物治愈，但部分患者治療3、4個月仍未能痊癒，有機會需接受聲帶手術。而要做手術的情況並不少見，臨床上約有三分二患者聲帶是起繭，自行痊癒的機會較大，僅1至2成需進行手術；至於生瘜肉的三分一患者，則有6至7成機會需接受手術。

中醫教4個養聲護聲方法

註冊中醫師許懿清曾受訪稱，從中醫角度，聲出於肺而根於腎，人的聲線跟肺和腎這兩個臟腑有密切關係。

肺：聲音好的重要條件是要夠氣。肺氣足的人，聲音宏亮，肺氣虛的人，陰聲細氣，肺氣不清通常基於過量進食油膩煎炸等食物，令肺積痰、常咳，聲線受損耗。



腎：中醫認為「腎主納氣」，意思是肺吸氣後便交由腎收納。腎氣好的人，發育好，頭髮好，聲音都好，反之，腎氣不足，聲音因缺少「氣」的供應而影響說話的聲音，這些人雖能發聲，音質卻不好，說話最後一粒音無法發出，只有口部動作，沒有真實聲音。

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責任編輯：羅嘉欣