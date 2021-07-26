【C AllStar演唱會】宇宙天團ERROR首踏紅館　肌肉擔當On仔接死亡行星

▲ ERROR做C AllStar嘉賓。

四人組合C AllStar周末及周日在紅館舉行演唱會，尾場並邀請了「宇宙天團」ERROR任嘉賓，這更是ERROR四子首度踏足紅館，更把傳說中的「死亡行星」搬上紅館舞台。

C AllStar自2017年休團後，事隔四年再開紅館騷，今次更是次挑戰四面台，演唱會開始四子穿上太空裝造型從天而降唱出《靈魂進化》，唱出《馬爾代夫》時，舞台圓形屏幕變作水族館和香港景色，甚有效果。

【C AllStar演唱會】傳ERROR四子做尾場嘉賓 首登紅館晒舞姿鬥CHOK

繼首場邀來林家謙任嘉賓，尾場則有宇宙天團ERROR登場，兩對组合合唱《我們很帥》，觀眾反應超超烈。唱到最後，ERROR成員阿Dee將最后一句變成：「Follow我哋嘅IG！」十分爆笑。

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之後，ERROR將傳說中的「死亡行星」搬上紅館，ERROR在玩遊戲希望C AllStar故意答錯，可送上「厚禮」死亡行星。C AllStar肌肉擔當On仔決定受靶，笑言：「我有腹肌，我幫兄弟頂！」

峰則指：「阿Dee就住你咋！」On仔受禮後稱：「我覺得他們平時做節目是交戲，可能我的腹肌真係勁，要谷到實，比相像中力度沒那麼重。」

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阿Dee又用手機直播四面台，見肥仔即躲在舞台上，極之搶鏡。

ERROR提出要和C AllStar大合照，笑言八個人不要顧及身高，最後ERROR演繹新歌《我們不Chok》193更大叫：「多謝C AllStar幫我哋暖場， ERROR演唱會正式開始！」

同場加映：ERRORXMIRROR訪問