【消費券】新世界K11 Musea推200萬抽獎　香港瑰麗酒店住宿套票、iPhone 12等

▲ K11 MUSEA舉行經典老爺車展。

K11 MUSEA 即日（26日）起開展10倍KDollar獎賞計劃，宣布由8月1日起，加碼推出總值HK$200萬的抽獎活動，獎品包括HK$10萬K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等，以回饋消費者，並希望有助振興實體零售市道。

適逢第一期消費券開始發放首日，K11 MUSEA於8月1日起截至8月15日，將推出總值HK$200 萬的大抽獎。只要在館內同日累積消費達HK$5,000，即可獲一次抽獎機會，如惠顧館內餐廳更可多獲一次抽獎機會。豐富獎品包括 HK$10 萬 K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票、PURE Fitness at K11 MUSEA 一年健身會籍、iPhone 12、AirPods Max 及新世界自家製特別版口罩等。

另外，由即日 (7月26日) 起至9月12日，K11 MUSEA 正舉辦以意大利著名湖畔度假勝地科莫湖Lake Como為靈感的一系列藝術與文化體驗，包括世上極罕經典老爺車展，以及全港首家Campari 期間限定酒吧等活動。

K11 集團早前宣布與 WeChat Pay HK 的合作計劃，由即日 (7月26日) 起至9月26日的兩個月期間，消費者只要在 K11 集團旗下及其管理的 K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及 THE FOREST 的指定商戶以 WeChat Pay HK 消費1，即可獲 10 倍 K Dollar 獎賞。假設顧客在以上地點分別消費 HK$5,000，即可賺取合共最高逾千元 K Dollar 獎賞。

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責任編輯：羅嘉欣