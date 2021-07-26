【不敢老媽媽】兒子患白血病媽媽不敢老拼奬金 46歲體操女將為兒拼到最後

▲ 兒子患白血病媽媽不敢老拼奬金，46歲體操女將舒素雲天娜為兒拼到最後。

「你未痊癒，我不敢老。」這是46歲烏茲別克體操選手舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）曾經說過，感動眾人的一句說話。這位選手，這位媽媽，已經第8度出征奧運。這位媽媽為了患白血病的兒子，在退役後幾年再披戰衣，為的是為兒子籌募醫藥費。經過多年的治療，兒子的病情終於受控，這位媽媽可以放下重擔，不用再為籌募醫藥費而出戰，而是為了祖國出征今年的奧運。

▲ 舒素雲天娜已第8度出戰奧運會。

今次已第8度參賽奧運的舒素雲天娜，在東京奧運跳馬項目未能進入決賽，抱憾提前結束奧運之旅。但這位「不敢老的媽媽」卻受到現場選手起立鼓掌致敬。

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法新社報道，46歲的舒素雲天娜希望能晉身跳馬決賽，但得知自己得分不足以進入決賽後，難掩失望之情。舒素雲天娜其後接受訪問時表示，她流的是「喜悅之淚」，因為多年來有很多人支持她，她心存感激。這位「不敢老」媽媽終於在運動員生涯上劃上句號。

為白血病兒子再戰奧運

舒素雲天娜一度離開體壇，但2002年她得知3歲兒子罹患白血病，於是舉家搬到德國替兒子治病。自此，舒素雲天娜過著拼奪牌、拿獎金為兒治病籌醫藥費的人生，因此她曾說過，「兒子未痊癒，我不敢老」的感動人心說話。

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直至，2016年舒素雲天娜的兒子已治癒，她也重披烏茲別克戰袍出賽里約奧運。如今舒素雲天娜的兒子已經24歲了。

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