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【MIRROR成員】Anson Lo粉絲租戶外LED大屏幕應援　教主盧瀚霆快閃尖咀答謝神徒

娛樂 12:07 2021/07/26

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Anson Lo突麰現身尖咀感謝粉絲支持。

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）憑港版《大叔的愛》的「阿牧」一角令人氣進一步上升。而一班在本月初為教主炮製連串生日驚喜的神徒，近日為新歌《不可愛教主》造勢的應援活動，亦成全城討論熱話。

神徒對Anson Lo的應援活動可說浪接浪，近日一眾粉絲十分有心，租用尖沙嘴某大廈戶外3層LED大屏幕，為Anson Lo力推新歌造勢。

眼見一眾神徒那麼愛惜自己，「教主」Anson Lo在昨日（7月25日）驚喜現身尖沙咀以答謝他們的支持，他更於IG寫道：「感謝每一位的應援。」

【MIRROR X ERROR】16子現身令粉絲尖叫歡呼　宣布MIRROR ERROR將水上競技【有片】

Anson Lo近日推出新歌。（取自instagram）

Anson Lo快閃尖沙咀

Anson Lo近日推出新歌《不可愛教主》，眾神徒展開新歌應援活動，除巴士車身廣告、流動宣傳車以及YouTube廣告外。AnsonLo的歌迷會由昨日起至8月7日，租用位處尖沙嘴加連威老道某大廈的戶外LED大屏幕，用來播出新歌《不可愛教主》廣告。

而Anson Lo在昨日一身黑色裝束型格打扮，在花姐陪同下快閃尖沙咀。戴上眼鏡及黑色帽子的他，依然被途人和FANS一眼認出。

他先到停泊於海防道的流動宣傳車「打卡」，教主駕到，不少市民也駐足觀看。之後，又於戶外LED大屏幕前擺返V字手勢影相打卡，途人拿起手機拍攝外，有人更與教主自拍。

期間有不少粉絲為他打氣，向他高呼「我愛你」，認真sweet。

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教主感謝粉絲

Anson Lo於IG上載短片，他更撰文感謝Fans，當中寫道：

今日突發去打卡～
雖然未能以公開活動形式提前跟你們說
但仍然想親身去答謝你們每一位
哪怕只是驚喜的岀現一下
感謝每一位的應援
希望下一次能夠和更多神徒見面♥️
#我也愛你們
#ByTheWay
#今天盧汗停是穿短袖的心情
#不可愛教主

事實一眾神徒為支持偶像十分闊綽，本月初Anson Lo生日之時，租用天星碼頭的大型廣告牌為他慶生，為期兩星期，當時不少「神徒」及市民也往打卡潮聖，成為城中熱話。

本月初Anson Lo生日，fans於天星碼頭大型廣告牌登廣告。（取自instagram）

此外，神徒於巴士站燈箱賣廣告和舉辦展覽。

另外更有神徒為氹偶像，包下1A巴士達兩個月，每天由觀塘巡遊走至尖沙咀，巴士車身以粉色為主，當中更印上教主的海報。

【教主誕】神徒豪花6位數包郵輪送祝福　Anson Lo超大應援牌吸引司棋姐打卡

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不過最巴閉的，就是有粉絲租用郵輪船身LED燈，砌出心形圖案和「ANSON LO」字樣。

同場加映：Anson Lo專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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