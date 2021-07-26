【球衣風波】遭市民狙擊促向伍家朗道歉　教聯會副主席穆家駿疑刪FB專頁

港隊羽毛球運動員伍家朗於東奧首場比賽中穿着無印上區旗球衣，釀成風波。其中曾於社交平台強烈譴責伍的民建聯成員、教聯會副主席穆家駿，其早前的言論遭到網民批評，其中其Facebook專頁更遭網民「派嬲」，其專頁現已刪去。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

穆家駿日前在社交網站發文，強烈譴責港隊羽毛球運動員伍家朗穿着沒有區旗標識的代表中國香港出戰，指他如果不想代表中國香港，應選擇退賽。

強烈譴責羽毛球港隊成員伍家朗穿着沒有區旗識（幟）的代表中國香港出戰！！！其他隊員參加混雙比賽都是穿着印有區旗的整齊隊服！如果不想代表中國香港，請選擇退賽！



#中國香港 #不想代表就不要參賽 #黑衫黑褲參賽貽笑大方

伍家朗隨後發文解釋，自己因失去贊助需穿個人衣服，才無法印上區旗圖案，又強調一直為自己代表香港比賽而感到很自豪，指自己已積極處理區旗的事，盼下一場比賽之前可以修正，又希望大家專注於運動員在場上的表現。

我一直為自己代表香港比賽而感到很自豪，我心底入面都好喜歡哩（呢）一朵洋紫荊花。

香港羽毛球總會晚上承認，羽毛球隊之間的溝通出現問題，伍家朗在出發奧運前，未能夠與現有贊助商YONEX續約，時間非常緊迫之下，決定自己先行安排球衣參賽，總會正在處理事件，確保伍家朗在出戰下場賽事時穿上印有區旗球衣出賽。詳情即看：【下一頁】

穆家駿其後轉發了羽毛球總會的聲明，指事件終於真相大白，希望伍下場比賽可穿上有區旗的球衣參賽，並預祝對方取得佳績，

終於等到羽總的聲明！大家都清楚事件的真相了！希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績，對得起球衣上的洋紫荊！ #中國香港 #洋紫荊 #真相大白

穆家駿回覆稱，事件的問題是運動員何時知道失贊助，有無向當局提出印區旗，又稱球隊或後勤人員也有責任確保球衣不出錯，認為事件一定有人失誤。雖然事件「真相大白」，惟仍有大批網民湧到穆家駿的社交平台留言，要求他就誤會伍家朗一事道歉，且專頁更有過萬個「嬲嬲」，最後穆家駿將有關專頁刪去。

就穆家駿的言論導致球衣風波一事，令家長質疑穆教師專業，教聯會主席黃錦良回覆TOPick時，指自己未知實際事件，現時仍未與穆家駿接觸，不知其發表言論背後的原因及理由，需要向其了解事件後才可作回應。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩