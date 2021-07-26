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【裸照事件】幼稚園校長被指要求拍攝情緒不穩學生裸照　教育局：嚴肅處理

社會 11:33 2021/07/26

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聖德肋撒幼稚園被指拍攝情緒失控學生裸照，校長胡肖霞指謠言止於智者。（陳國峰攝）

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園再捲入爭議風波。前區議員李傲然指再有家長向前任教職員投訴，指上月一名女童在校內情緒未能受控，自行脫去衣服，校長胡肖霞涉要求教師立即以手機拍攝，以便作為向家長提供證據，證明是小朋友自身有問題，不受控制。胡肖霞則指不回應事件，惟稱事件中從沒有家長或人士向她求證，強調創校46至47年來學校沒有出現投訴，直指有人為「搏出名」而不停對學校進行攻擊。

前油尖旺區議員李傲然周日（25日）在社交網站發帖文，指事發於今年6月下旬，一名幼稚園女童在校內情緒未能受控，突然在全班同學面前自行脫去身上所有衣服，包括內衣褲，但該名班主任向上級報告後，該校校長胡肖霞不但沒有提供協助和保護學生，反而即時要求以學校的手機拍攝該名幼兒的全裸照片，更推諉為女童自身有情緒問題不受控制，日後拍攝為證而非保護學生協助穿回衣服。

李傲然表示，對胡肖霞在事件中未能保護學生，嚴重侵犯兒童和令學童蒙上不能磨滅的陰影感氣憤，對幼稚園的校本管理失去信心。他又指，這段時間經過明查暗訪，向不同的持份者查問後方能證實事件，表示將於稍後時間將這件個案呈報教育局，亦會將這件事通報相關執法部門處理。

胡肖霞今（26日）回覆TOPick表示，不回應事件希望謠言止於智者，但及後稱事件中從沒有家長或任何人士向其核實，反問「投訴人是家長為何不向我講」。她又指生平沒有得罪人，強調幼稚園創立約46年「一直沒有出事」，反問「為何最近才出事呢，除非我忽然癲了」，直斥李傲然已辭任區議員但仍追擊學校是「搏出名」，故「死追著我咬」。

她續指，上年11月開始校方不斷受外界抨擊，今年5、6月外界才停止對校方的追訪，批評追訪和指控影響其私生活及校務工作。

教育局指，知悉有關事件後已即時作出跟進，包括聯絡校監，派員到校調查，接見校長及和相關教職員，以及諮詢相關政府部門的意見。由於指控涉及學生的福祉，當局會嚴肅處理。

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記者：陳麗娜

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