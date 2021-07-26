【日本研究】納豆可分解新冠病毒刺突蛋白　有效抑制Alpha變種病毒感染

▲ 日本研究發現，納豆可分解新冠病毒刺突蛋白，有效抑制Alpha變種病毒感染。

納豆是日本的「國民食物」，由大豆發酵而成，有強健骨骼、清潔腸道和增強免疫系統的功效。日本一項最新研究發現，納豆當中的成分可分解新冠病毒刺突蛋白，防止細胞被感染，且對Alpha變種病毒有同樣效果。

根據外媒報道，日本東京農工大學的研究團隊分別準備了加熱及未加熱的納豆提取物，並將其與新冠病毒株與混合，進行細胞培育。結果顯示，新冠病毒混合未加熱的納豆提取物後，失去了感染細胞的能力。

研究團隊發現，納豆提取物中的蛋白酶可以分解新冠病毒刺突蛋白，防止細胞感染。團隊亦以Alpha變種病毒進行試驗，證實同樣有效。不過，納豆提取物經過加熱後，蛋白酶在高溫下被破壞，會失去分解刺突蛋白的能力。

另外，這項實驗結果同樣對引起牛隻呼吸道疾病的「牛疱疹病毒」有效。但研究團隊表示，目前沒有證據顯示，僅通過進食納豆就可以減少病毒感染，強調需作進一步研究。

研究已在《生物化學與生物物理研究通訊》 （Biochemical and Biophysical Research Communications）上刊登。

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責任編輯：羅嘉欣