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【奪命意外】6歲女童疑被老師遺留在廁所遭反鎖　爬窗脫困墮池塘遇溺亡

親子 13:06 2021/07/26

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內地一名6歲女童懷疑被老師遺留並反鎖在公廁內，嘗試爬窗脫困時墮入池塘遇溺亡。

在內地安徽省，一名6歲女童在上學時失蹤，當地警方一度發出尋人告示。直至昨日（25日）凌晨，警方在女童就讀幼稚園附近的池塘中，找到女童的遺體，懷疑她被老師遺留在廁所內，爬窗離開時失足墮入池塘遇溺亡。

當地警方在池塘發現女童的遺體。（微博圖片）

母親接放學發現女兒失蹤

據內媒《極目新聞》報道，事發在7月24日於安徽宣城廣德市誓節鎮，一名6歲女童即將在9月升讀小一，日前在鎮內一所私立幼稚園參加升小銜接班。當日下午4時許，女童的母親到幼稚園接女兒下課，發現她不在課室，老師表示不知道女童何時離開了。

女童的家人在學校附近尋人不果，於是報警求助。當地警方隨即發布尋人告示，並且查看幼稚園附近的閉路電視片段，發現在當日下午3時多，幼稚園老師帶著女童和另外9個學生，到附近的公廁上廁所。但當他們返回學校時，卻未見女童的蹤影。當晚凌晨3時，警方在公廁旁的池塘中找到女童的遺體。

老師疑將女童遺忘在公廁

據報，公廁平日被鎖著，由於幼稚園課室並沒有洗手間，故老師每日都會帶學生到該公廁上廁所，用完後會上鎖。而公廁建在一個池塘旁邊，而窗口剛剛對著池塘。女童家人推測老師帶學生上廁所後，遺留了女童在廁所內，女童於是由窗口爬出嘗試脫困，因此墮入池塘中不幸遇溺身亡。

當地警方表示，目前已將幼稚園負責人帶回警署問話，正對事故展開調查，不便透露具體情況。

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責任編輯：王明芳 

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