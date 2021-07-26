【祛痘偏方】YouTuber實測怪異塗尿祛痘方法　睡前用尿抹臉翌日消暗瘡腫痛容光煥發

▲ YouTuber實測塗尿祛痘，指有助消暗瘡腫痛。

祛痘除了用暗瘡膏，居然還可以用尿液？菲律賓一名女YouTuber實測一個獨門祛痘方法，表示只要用尿液抹臉，尤其有痘痘的位置，翌日就可以有效消腫痛，而且面上更容光煥發。

▲ 她聞說尿液塗抹暗瘡部位，有效消腫、祛痘，但自己不知道有沒有效，所以決定親身實測。

YouTuber「Thess」日前分享了睡眠保養步驟。她表示最近長了4、5粒暗瘡，其中2粒正在爆發、另外面色又暗沉、疲倦。

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她聞說尿液塗抹暗瘡部位，有效消腫、祛痘，但自己不知道有沒有效，所以決定親身實測。

你可能會覺得我瘋了，但我沒有。我知道很噁心。

▲ 塗上有暗瘡位置。

她準備了一小杯自己的尿液，然後用手指點一點，再塗上有暗瘡位置，等尿液乾掉後直接睡覺。她又聞了一聞尿液，不禁傻笑。

我覺得有點刺痛，如在傷口上灑鹽一樣。

隔日早上檢視成效，她表示覺得塗尿法有點效用，因為她的暗瘡不再痛，而且下巴一粒較大的暗瘡也消了腫，對比前一天的肌膚暗沉也較明亮。

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不過英國醫生Carol Cooper看到影片後指，尿液的確有抗乾燥、止癢作用，不過其尿素含量不足以產生任何影響。而且「尿液面膜」完全沒有任何科學根據證明可改善肌膚，只是東方民間的傳統療法。尿液也可能含有其他細菌或酵母菌，可導致皮膚發炎或二次感染。

中醫談尿療法

「尿療法」至今備受爭議，曾擔任亞視主持《百萬富翁》陳啟泰（Ken）就曾透露其姑姐風濕病10幾年都沒發作，就是採用了尿療法，飲尿亦是《本草綱目》記載最正統的主流中醫療法。到底飲尿是否真的有治療作用？TOPick曾請教註冊中醫宋振基，他指出，《中華人民共和國藥典》中有「人尿」這一條目，但現行的《藥典》已將其取消。

尿液當中雖然大部分屬水分，但當中含身體代謝廢物 ，亦可能含細菌，雖然很少出現因飲用尿液出現的身體毒害的報道，但亦沒有可靠的証明尿液都人體有裨益，所以不建議任何人士嘗試。

宋振基補充，有關用尿治病的討論不只出現在中國醫書，一直以東西方學者都有不少對於尿療法的記載，印度有5000年、歐洲有4000年記載。

在漢朝以前，飲尿亦有在中醫古籍記載，可用於醫治傷科、內傷。明代李時珍的《本草綱目》更對尿的特性作出解說：

人尿，氣味咸、寒、無毒，主治溫熱頭痛，童男者尤良

李時珍指其功效因「其味咸而走血」，故可用治諸血病。血病主要指各類出血的症狀。不過，宋振基指出，用尿治病，雖然在古籍有所記錄，但欠詳細闡述。現時的中醫本科課程，亦沒有包含用尿治病的課題。由於對有關用尿治病療效、用法、用量及使用注意地方一直都不清晰，存有疑問，所以不建議任何人士嘗試。

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責任編輯：羅嘉欣