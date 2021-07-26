【人生勝利組】富爺爺從事地產擁18層樓　豪送3孫每人兩單位：考入大學就過戶

▲ 內地一名富爺爺豪派房產證給孫仔、孫女。

買樓置業是不少人的夢想，近日內地社交媒體瘋傳一段影片，一名從事地產多年、擁18層樓的老翁，給3名孫仔孫女每人兩本「房產證」，並指若他們努力考入大學便會正式過戶，令網民感到羨慕。

綜合內媒報導，影片拍攝於廣東河源，片中3名年幼孩子排排企，一名老翁將房產證發到他們手上。據家人透露，爺爺從事地產20多年，擁18層樓。影片拍攝當日正進行家族聚會，爺爺見兒孫聚首一堂，感到十分高興，決定把房產證當作禮物，每人派兩本。

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爺爺鼓勵孫子努力讀書

爺爺希望孫仔、孫女能夠好好讀書，並表示待他們考上好大學，便將單位正式過戶。家人續指，爺爺希望藉此鞭策小朋友，

希望他們能夠做好榜樣，並不是刻意為了炫富，而房產證也都是真的，不是在網購平台上購買的假貨。

影片在內地社交媒體瘋傳，不少網民看後表示羨慕，「爺爺還缺孫子嗎？」、「這禮物太讓人心動了！」、「這才是真的贏在起跑線，真的是同人不同命，別人一出生就擁有我們一生追求的一切東西」、「孩子們應該感謝投胎到了一個有錢爺爺」。

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責任編輯：王明芳